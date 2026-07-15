Quy định mới về án phí tranh chấp thừa kế đất đai và thời hạn đăng ký biến động Án phí tranh chấp thừa kế đất đai được tính theo giá trị tài sản tranh chấp. Người nhận thừa kế phải đăng ký biến động trong 30 ngày để tránh vi phạm pháp luật.

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những dạng tranh chấp dân sự phổ biến, thường phát sinh khi các đồng thừa kế không thống nhất được phương án phân chia di sản, tỷ lệ hưởng quyền lợi hoặc tính hợp pháp của di chúc. Việc nắm rõ quy định về án phí và thủ tục hành chính là yếu tố then chốt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Quy định về án phí tranh chấp thừa kế đất đai

Khác với các tranh chấp về quản lý hành chính, tranh chấp thừa kế đất đai được phân loại là tranh chấp dân sự về quyền và lợi ích đối với di sản. Theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, loại án phí này được xác định là án phí dân sự có giá ngạch, tức số tiền nộp sẽ dựa trên giá trị phần tài sản đang tranh chấp.

Mức án phí sơ thẩm và phúc thẩm

Mức án phí sơ thẩm được tính toán tỉ lệ thuận với giá trị tài sản mà các bên yêu cầu Tòa án giải quyết. Cụ thể, mức án phí sơ thẩm được áp dụng theo các khung giá trị tài sản như sau:

Án phí tranh chấp thừa kế đất đai được tính dựa trên giá trị tài sản tranh chấp.

Đối với giai đoạn phúc thẩm, nếu các bên không đồng ý với phán quyết sơ thẩm và tiếp tục kháng cáo, mức án phí dân sự quy định cho tranh chấp thừa kế đất đai là 300.000 đồng.

Nghĩa vụ đăng ký biến động đất đai bắt buộc

Bên cạnh trách nhiệm tài chính tại Tòa án, người nhận thừa kế quyền sử dụng đất còn phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký biến động đất đai. Đây là thủ tục pháp lý bắt buộc để cập nhật thông tin chủ sở hữu mới trên Giấy chứng nhận.

Thời hạn thực hiện thủ tục

Theo Luật Đất đai 2024, thời hạn để người nhận thừa kế thực hiện thủ tục đăng ký biến động là 30 ngày. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn này được phân chia theo hai trường hợp cụ thể:

Trường hợp thỏa thuận tự nguyện: Tính từ ngày các đồng thừa kế hoàn tất việc phân chia di sản theo quy định của pháp luật dân sự.

Tính từ ngày các đồng thừa kế hoàn tất việc phân chia di sản theo quy định của pháp luật dân sự. Trường hợp giải quyết qua Tòa án: Tính từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án chính thức có hiệu lực pháp luật.

Việc chậm trễ trong đăng ký biến động không chỉ gây khó khăn cho các giao dịch dân sự sau này mà còn có thể dẫn đến các chế tài xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai. Do đó, sau khi có kết quả phân chia di sản, người thừa kế cần khẩn trương thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm quyền lợi lâu dài.