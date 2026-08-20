Chính phủ quy định chế độ ưu đãi xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với người có công với cách mạng tại Nghị định 321/2026/NĐ-CP.

Tại Nghị định 321/2026/NĐ-CP Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ đã quy định các chế độ liên quan đến xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với người có công với cách mạng. Nội dung này được nêu rõ tại Điều 11, 12 Chương II của Nghị định.

Chi tiết chế độ hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ

Điều 11 Nghị định có nội dung về hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ. Trong đó, quy định chi tiết về các mức chi, mức hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.

1. Mộ liệt sĩ:

a) Hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ đối với hài cốt liệt sĩ an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ: 10.000.000 đồng/mộ;

b) Hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ đối với hài cốt liệt sĩ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ: tối đa 10.000.000 đồng/mộ (không gắn với dự án xây dựng, nâng cấp nghĩa trang); hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: tối đa bằng 70% mức xây mới.

2. Nghĩa trang liệt sĩ: hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì nghĩa trang liệt sĩ theo văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện.

Nguyên tắc, mức chi chế độ xây đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia liệt sĩ

3. Đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ: hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/công trình đối với công trình cấp tỉnh; tối đa 02 tỷ đồng/công trình đối với công trình cấp xã theo nguyên tắc:

a) Không hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương;

b) Hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương; riêng đối với các xã thuộc vùng biên giới, hải đảo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ hỗ trợ tối đa 100% tổng giá trị công trình.

Tiêu chuẩn phân bổ chế độ hỗ trợ

4. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ:

a) Phân bổ kinh phí tập trung, không phân tán, dàn trải; bảo đảm đồng bộ, khang trang, sạch đẹp; phát huy hiệu quả sử dụng vốn, tránh thất thoát, lãng phí. Kinh phí phân bổ để thực hiện công tác mộ liệt sĩ và các hạng mục nằm trong khuôn viên công trình ghi công liệt sĩ;

b) Ưu tiên phân bổ kinh phí cho các xã thuộc vùng biên giới, hải đảo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ, công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt;

c) Tiêu chí ưu tiên phân bổ: ưu tiên mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; thực trạng hư hỏng, xuống cấp của công trình; dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; công trình đang triển khai dở dang cần tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành.

Tùy điều kiện thực tế của địa phương để xem xét bổ sung thêm tiêu chí về số lượng mộ liệt sĩ trên địa bàn hành chính, số lượng nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn hành chính, quy mô công trình tính theo số lượng mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ;

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí cho các công trình theo đúng quy định của pháp luật và theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ quy định tại Nghị định này.

Chế độ hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Nội dung về chế độ hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được quy định tại Điều 12 Nghị định.

1. Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin:

a) Khai quật, cất bốc, hoàn thiện mộ (không bao gồm xây mới, sửa chữa lại vỏ mộ) sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mức chi: 1.150.000 đồng/mộ;

b) Thuê phông, bạt; mua dụng cụ lấy mẫu, găng tay, cồn, rượu, vật tư và các chi phí khác: thanh toán theo thực tế;

c) Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mức chỉ: 50.000 đồng/mộ.

2. Lấy mẫu thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin: Cơ quan, đơn vị tổ chức đi lấy mẫu thân nhân liệt sĩ để đối chứng ADN: nội dung chi được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; hỗ trợ người thuộc diện được lấy mẫu: 500.000 đồng/người.

3. Bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin ở dạng thô trong thời gian chờ giám định ADN tại các cơ sở giám định ADN: mức chi tối đa 500 đồng/mẫu/ngày.

4. Giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin: việc lựa chọn đơn vị giám định ADN và thanh toán kinh phí giám định ADN thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

5. Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng:

a) Mức chi hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin làm căn cứ ban hành quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: 3.000.000 đồng/mộ liệt sĩ được xác minh thành công;

b) Mức chi hỗ thêm cho trợ cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xác minh theo kế hoạch do cơ quan nhà nước chỉ đạo, tổ chức thực hiện: bằng 0,2 lần mức lương cơ sở/người/ngày, tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ.

6. Hoàn thiện mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ sau khi kết thúc việc giám định ADN:

a) Khai quật, hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ đã có kết quả giám định, hoàn thiện mộ, mức chi: 1.100.000 đồng/mộ;

b) Hoàn trả mẫu, mức chi: 50.000 đồng/mộ;

c) Thuê phông, bạt và các chi phí khác: thanh toán theo thực tế.

7. Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ: thanh toán theo thực tế.

8. So sánh, đối khớp, thông báo kết quả giám định ADN: thanh toán theo thực tế.

9. Tổ chức lễ công bố kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ:

a) Tổ chức lễ công bố kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ: nội dung và mức chi theo quy định hiện hành về tổ chức hội nghị;

b) Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoặc người trong gia đình liệt sĩ đi nhận kết quả giám định ADN: mức hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành (hỗ trợ tối đa 02 người).

Trường hợp thân nhân liệt sĩ đi nhận từ 02 kết quả giám định ADN trở lên tại cùng một nơi tổ chức lễ công bố thì mức hỗ trợ được tính như đi nhận 01 kết quả giám định ADN.

Chế độ hỗ trợ xây cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

10. Cơ sở dữ liệu về liệt sĩ:

a) Xây dựng, mua sắm, nâng cấp, tích hợp, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, ADN liệt sĩ, ADN thân nhân liệt sĩ đồng bộ trên phạm vi toàn quốc: thực hiện theo dự án do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt;

b) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, tư liệu, duy trì và tạo lập cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, ADN liệt sĩ, ADN thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

11. Các nhiệm vụ khác phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:

a) Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng đảm bảo công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

b) Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

d) Chi hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

đ) Các nhiệm vụ khác thanh toán thực tế theo quy định hiện hành./.



