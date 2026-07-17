Từ 14h ngày 20/07, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Phổ biến đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử...

Hội thảo “Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới” được tổ chức nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung quan trọng của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và Thông tư số 91/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhà bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, kinh doanh đa kênh.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, lãnh đạo Cục Thuế, các chuyên gia về thuế, đại diện một số ngân hàng thương mại, sàn thương mại điện tử cùng đại diện các hộ kinh doanh tiêu biểu tại Hà Nội.

Thông qua việc kết hợp giữa phổ biến chính sách, trao đổi chuyên môn, phân tích các tình huống thực tiễn và đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà bán hàng, Hội thảo giúp người nộp thuế hiểu đúng quy định, thực hiện đúng nghĩa vụ, chủ động thích ứng với những thay đổi của chính sách, đồng thời nâng cao năng lực quản trị trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

"Đồng hành cùng nhà bán hàng trong quá trình triển khai chính sách thuế mới"

Hội thảo gồm 3 phiên thảo luận chính, mở đầu bằng phiên tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề "Đồng hành cùng nhà bán hàng trong quá trình triển khai chính sách thuế mới", giới thiệu các điểm mới và định hướng triển khai.

"Hiểu đúng để tuân thủ đúng – Thực hành nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh và nhà bán hàng đa kênh"

Tiếp theo, phiên tọa đàm chuyên đề với chủ đề "Hiểu đúng để tuân thủ đúng – Thực hành nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh và nhà bán hàng đa kênh" theo hình thức đối thoại mở giữa cơ quan quản lý, chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp công nghệ, đi sâu phân tích các tình huống phát sinh phổ biến trong hoạt động bán hàng đa kênh và thương mại điện tử; hướng dẫn xác định doanh thu, xử lý đơn hoàn trả, hóa đơn điện tử, quản lý dữ liệu và kê khai thuế thông qua các tình huống thực tế được lựa chọn từ chính câu hỏi của cộng đồng nhà bán hàng.

Trực tiếp gỡ vướng để đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Phần thứ ba là thảo luận mở trong đó đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia và cộng đồng nhà bán hàng cùng trao đổi trực tiếp những vấn đề còn vướng mắc; tiếp nhận câu hỏi từ hội trường và các điểm cầu trực tuyến nhằm làm rõ các nội dung được quan tâm nhiều nhất trong quá trình triển khai chính sách.

Các nội dung trao đổi sẽ được tổng hợp thành tài liệu hướng dẫn để tiếp tục phục vụ công tác truyền thông hỗ trợ người nộp thuế sau chương trình.

Công bố Sổ tay trọn bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế

Hội thảo khép lại bằng lễ công bố Sổ tay tuân thủ, tích hợp trọn bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trong nền kinh tế số, từ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kế toán đến kê khai, nộp thuế.

Đây là tài liệu tra cứu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp nắm đúng quy định, giảm sai sót, chủ động chuẩn bị dữ liệu, tiết kiệm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh trong môi trường số.

Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp tới 34 điểm cầu Thuế tỉnh/thành và 350 Thuế cơ sở qua hình thức Zoom; phát trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ, fanpage và kênh Youtube Thông tin Chính phủ.