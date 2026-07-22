Chính phủ ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2019/NĐ-CP).

Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Cụ thể, Nghị định số 285/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 2b vào sau Điều 2a Nghị định số 46/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử. Theo đó việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành

Đáng chú ý, Nghị định số 285/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 22a vào sau Điều 22 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác. Cụ thể:

Giám đốc Khu quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Y tế có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 40.000.000 đồng;

Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục trưởng Cục Phòng bệnh có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;