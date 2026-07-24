Quy định nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), như sau:
Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 152 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá).
(Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày).
Tên chuyên đề
Số giờ học
HỌC PHẦN I
KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1
Pháp luật về kinh tế áp dụng cho đơn vị kế toán nhà nước
12 giờ
Chuyên đề 2
Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước
12 giờ
Chuyên đề 3
Đăng ký, sử dụng tài khoản và thực hiện giao dịch, thanh toán với Kho bạc nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại
4 giờ
Chuyên đề 4
Quản lý tài chính, tài sản trong đơn vị kế toán nhà nước
20 giờ
Ôn tập và thi Học phần I
08 giờ
Cộng Học phần I
56 giờ
HỌC PHẦN II
KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
Chuyên đề 5
Pháp luật về kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng
16 giờ
Chuyên đề 6
Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN
12 giờ
Chuyên đề 7
Công tác kế toán tại các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp (HCSN)
24 giờ
Chuyên đề 8
Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị kế toán nhà nước
8 giờ
Chuyên đề 9
Phân tích báo cáo tài chính của đơn vị kế toán nhà nước
8 giờ
Chuyên đề 10
Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong đơn vị kế toán nhà nước
8 giờ
Chuyên đề 11
Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán NSNN tại đơn vị kế toán nhà nước
8 giờ
Chuyên đề 12
Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại đơn vị kế toán nhà nước
4 giờ
Ôn tập và thi Học phần II
08 giờ
Cộng Học phần II
96 giờ
Tổng cộng
152 giờ
2. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã (gọi chung là đơn vị kế toán doanh nghiệp), như sau:
Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 180 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá).
(Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày).
Tên chuyên đề
Số giờ học
HỌC PHẦN I
KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1
Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
16 giờ
Chuyên đề 2
Quản lý tài chính doanh nghiệp
16 giờ
Chuyên đề 3
Pháp luật về thuế
16 giờ
Chuyên đề 4
Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng
8 giờ
Ôn tập và thi Học phần I
8 giờ
Cộng Học phần I
64 giờ
HỌC PHẦN II
KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
Chuyên đề 5
Pháp luật về kế toán doanh nghiệp và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
16 giờ
Chuyên đề 6
Tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp
8 giờ
Chuyên đề 7
Kế toán tài chính doanh nghiệp
24 giờ
Chuyên đề 8
Kế toán quản trị doanh nghiệp
20 giờ
Chuyên đề 9
Báo cáo tài chính doanh nghiệp
20 giờ
Chuyên đề 10
Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
16 giờ
Chuyên đề 11
Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại doanh nghiệp
4 giờ
Ôn tập và thi Học phần II
08 giờ
Cộng Học phần II
116 giờ
Tổng cộng
180 giờ
3. Khung nội dung, chương trình cơ bản của các chuyên đề tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.