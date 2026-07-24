Quy định nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

1. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), như sau:

Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 152 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá).

(Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày).

Tên chuyên đề Số giờ học HỌC PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG Chuyên đề 1 Pháp luật về kinh tế áp dụng cho đơn vị kế toán nhà nước 12 giờ Chuyên đề 2 Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước 12 giờ Chuyên đề 3 Đăng ký, sử dụng tài khoản và thực hiện giao dịch, thanh toán với Kho bạc nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại 4 giờ Chuyên đề 4 Quản lý tài chính, tài sản trong đơn vị kế toán nhà nước 20 giờ Ôn tập và thi Học phần I 08 giờ Cộng Học phần I 56 giờ HỌC PHẦN II KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ Chuyên đề 5 Pháp luật về kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng 16 giờ Chuyên đề 6 Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN 12 giờ Chuyên đề 7 Công tác kế toán tại các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp (HCSN) 24 giờ Chuyên đề 8 Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị kế toán nhà nước 8 giờ Chuyên đề 9 Phân tích báo cáo tài chính của đơn vị kế toán nhà nước 8 giờ Chuyên đề 10 Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong đơn vị kế toán nhà nước 8 giờ Chuyên đề 11 Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán NSNN tại đơn vị kế toán nhà nước 8 giờ Chuyên đề 12 Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại đơn vị kế toán nhà nước 4 giờ Ôn tập và thi Học phần II 08 giờ Cộng Học phần II 96 giờ Tổng cộng 152 giờ

2. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã (gọi chung là đơn vị kế toán doanh nghiệp), như sau:

Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 180 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá).

(Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày).

Tên chuyên đề Số giờ học HỌC PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG Chuyên đề 1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 16 giờ Chuyên đề 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp 16 giờ Chuyên đề 3 Pháp luật về thuế 16 giờ Chuyên đề 4 Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng 8 giờ Ôn tập và thi Học phần I 8 giờ Cộng Học phần I 64 giờ HỌC PHẦN II KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ Chuyên đề 5 Pháp luật về kế toán doanh nghiệp và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 16 giờ Chuyên đề 6 Tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp 8 giờ Chuyên đề 7 Kế toán tài chính doanh nghiệp 24 giờ Chuyên đề 8 Kế toán quản trị doanh nghiệp 20 giờ Chuyên đề 9 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 20 giờ Chuyên đề 10 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 16 giờ Chuyên đề 11 Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại doanh nghiệp 4 giờ Ôn tập và thi Học phần II 08 giờ Cộng Học phần II 116 giờ Tổng cộng 180 giờ

3. Khung nội dung, chương trình cơ bản của các chuyên đề tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.