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    Quy định nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

    24/07/2026 16:01

    Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

    Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

    1. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), như sau:

    Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 152 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá).

    (Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày).

    Tên chuyên đề

    Số giờ học

    HỌC PHẦN I

    KIẾN THỨC CHUNG

    Chuyên đề 1

    Pháp luật về kinh tế áp dụng cho đơn vị kế toán nhà nước

    12 giờ

    Chuyên đề 2

    Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước

    12 giờ

    Chuyên đề 3

    Đăng ký, sử dụng tài khoản và thực hiện giao dịch, thanh toán với Kho bạc nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại

    4 giờ

    Chuyên đề 4

    Quản lý tài chính, tài sản trong đơn vị kế toán nhà nước

    20 giờ

    Ôn tập và thi Học phần I

    08 giờ

    Cộng Học phần I

    56 giờ

    HỌC PHẦN II

    KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

    Chuyên đề 5

    Pháp luật về kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

    16 giờ

    Chuyên đề 6

    Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN

    12 giờ

    Chuyên đề 7

    Công tác kế toán tại các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp (HCSN)

    24 giờ

    Chuyên đề 8

    Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị kế toán nhà nước

    8 giờ

    Chuyên đề 9

    Phân tích báo cáo tài chính của đơn vị kế toán nhà nước

    8 giờ

    Chuyên đề 10

    Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong đơn vị kế toán nhà nước

    8 giờ

    Chuyên đề 11

    Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán NSNN tại đơn vị kế toán nhà nước

    8 giờ

    Chuyên đề 12

    Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại đơn vị kế toán nhà nước

    4 giờ

    Ôn tập và thi Học phần II

    08 giờ

    Cộng Học phần II

    96 giờ

    Tổng cộng

    152 giờ

    2. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã (gọi chung là đơn vị kế toán doanh nghiệp), như sau:

    Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng: 180 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá).

    (Trong đó, một giờ học được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao, tổng thời gian học không quá 08 giờ trong một ngày).

    Tên chuyên đề

    Số giờ học

    HỌC PHẦN I

    KIẾN THỨC CHUNG

    Chuyên đề 1

    Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

    16 giờ

    Chuyên đề 2

    Quản lý tài chính doanh nghiệp

    16 giờ

    Chuyên đề 3

    Pháp luật về thuế

    16 giờ

    Chuyên đề 4

    Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng

    8 giờ

    Ôn tập và thi Học phần I

    8 giờ

    Cộng Học phần I

    64 giờ

    HỌC PHẦN II

    KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

    Chuyên đề 5

    Pháp luật về kế toán doanh nghiệp và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

    16 giờ

    Chuyên đề 6

    Tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp

    8 giờ

    Chuyên đề 7

    Kế toán tài chính doanh nghiệp

    24 giờ

    Chuyên đề 8

    Kế toán quản trị doanh nghiệp

    20 giờ

    Chuyên đề 9

    Báo cáo tài chính doanh nghiệp

    20 giờ

    Chuyên đề 10

    Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

    16 giờ

    Chuyên đề 11

    Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại doanh nghiệp

    4 giờ

    Ôn tập và thi Học phần II

    08 giờ

    Cộng Học phần II

    116 giờ

    Tổng cộng

    180 giờ

    3. Khung nội dung, chương trình cơ bản của các chuyên đề tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-dinh-noi-dung-chuong-trinh-boi-duong-ke-toan-truong-119260724154600161.htm
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      Chính sách
      Quy định nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng
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