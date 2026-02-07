Quy định về việc quản lý tiền và đồ lưu ký của phạm nhân; phạm nhân nhận và sử dụng tiền lưu ký theo Thông tư 88/2026/TT-BCA ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Quy định về việc quản lý tiền và đồ lưu ký

1. Phạm nhân khi đến nơi chấp hành án phạt tù, phạm nhân có tư trang chưa dùng đến, tiền, giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý hoặc đồ vật có giá trị khác thì phải được lập biên bản, niêm phong và gửi lưu ký để trại giam, trại tạm giam quản lý; phạm nhân được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù, được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá hoặc chuyển đến cơ sở giam giữ phạm nhân khác. Đối với tiền đồng Việt Nam thì gửi lưu ký để phạm nhân sử dụng.

2. Trường hợp phạm nhân có nhu cầu được chuyển tiền, giấy tờ có giá, thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý hoặc đồ vật có giá trị khác cho người thân thích hoặc người đại diện hợp pháp và tự chịu chi phí thì trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm thực hiện việc chuyển qua đường bưu chính theo quy định của pháp luật hoặc giao trực tiếp tại trại giam, trại tạm giam. Trường hợp giao trực tiếp phải lập biên bản mô tả rõ số lượng, khối lượng, chủng loại, hình dạng, kích thước, màu sắc, tình trạng và đặc điểm khác của đồ vật được giao.

3. Phạm nhân là người nước ngoài có ngoại tệ hoặc cơ quan thi hành án dân sự đến cơ sở giam giữ phạm nhân chuyển trả ngoại tệ đã thu giữ, nếu phạm nhân có đơn xin chuyển đổi sang tiền đồng Việt Nam để sử dụng lưu ký hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, cử cán bộ đến ngân hàng đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật và tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

4. Khi phạm nhân chuyển đến cơ sở giam giữ phạm nhân khác, tiền, đồ vật gửi lưu ký của phạm nhân (nếu có) được chuyển giao cho nơi tiếp nhận phạm nhân. Việc giao nhận phải lập biên bản có chữ ký của bên giao, bên nhận và phạm nhân; trường hợp phạm nhân không ký được hoặc từ chối ký thì ghi rõ lý do trong biên bản.

Quy định về việc phạm nhân nhận và sử dụng tiền lưu ký

1. Người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đến gặp, gửi tiền đồng Việt Nam cho phạm nhân thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có trách nhiệm hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản của trại giam, trại tạm giam; trường hợp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác gửi tiền mặt thì cán bộ tiếp nhận cùng người gửi tiền ký nhận vào Sổ thăm gặp, Sổ theo dõi chế độ gặp và gửi tiền lưu ký cho phạm nhân (trường hợp không có Sổ thì phải ghi giấy biên nhận cho người gửi tiền).

2. Cuối ngày làm việc, cán bộ tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác phải bàn giao tiền lưu ký về bộ phận hậu cần, tài vụ của trại giam, trại tạm giam; đối với khu lao động ngoài trại giam, phân trại giam, phân trại tạm giam xa trung tâm chỉ huy điều hành thì việc bàn giao được thực hiện ít nhất 01 lần trong tuần và phải thông báo ngay cho cán bộ bán hàng căng tin biết để ghi số tiền này vào Sổ mua hàng hóa tại căng tin của phạm nhân hoặc cập nhật vào tài khoản điện tử quản lý tiền lưu ký và mua hàng của phạm nhân.

3. Các cơ sở giam giữ phạm nhân mở tài khoản tại ngân hàng và tạo mã QR, niêm yết tại khu vực Nhà thăm gặp phạm nhân hoặc công khai bằng hình thức phù hợp để người thân thích của phạm nhân gửi tiền cho phạm nhân.

Việc gửi tiền cho phạm nhân qua ngân hàng phải bảo đảm xác thực người gửi, truy vết giao dịch, đúng người nhận, tuân thủ quy định của pháp luật về tài chính, ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và pháp luật khác có liên quan.

4. Nội dung chuyển tiền cho phạm nhân phải thể hiện rõ họ tên, thông tin định danh người gửi, họ tên và thông tin định danh phạm nhân nhận tiền. Trường hợp tiển gửi không rõ người gửi, người nhận, không đúng đối tượng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ sở giam giữ phạm nhân xác minh, xử lý theo quy định.

5. Tiền thưởng, tiền chi trả một phần công lao động, tiền ăn bổ sung còn dư, kết quả vượt chỉ tiêu định mức được giao được chuyển vào lưu ký để phạm nhân sử dụng mua hàng tại căng tin, liên lạc với người thân thích, gửi về cho người thân thích hoặc nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường dân sự, án phí và nghĩa vụ dân sự khác, trả chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể nếu đủ điều kiện theo quy định.

6. Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân được sử dụng tiền của mình để mua đồ ăn tại căng tin của cơ sở giam giữ phạm nhân để ăn thêm nhưng không quá 05 lần định lượng ăn trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân.

Tiền mua các loại hàng hóa thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt không tính vào số tiền mua đồ ăn thêm của phạm nhân.

7. Trường hợp phạm nhân chết, phải ghi rõ vào biên bản phạm nhân chết số tiền lưu ký còn lại chưa sử dụng, đồ vật gửi lưu ký và tài sản cá nhân khác (nếu có) để bàn giao cho người thân thích, người đại diện hợp pháp của phạm nhân hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

8. Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý tiền lưu ký, mua hàng căng tin, nhận tiền qua ngân hàng của phạm nhân bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.