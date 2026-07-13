Quy định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần

Người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019.

Công ty ông Nguyễn Quốc Vương (Tuyên Quang) quy định đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 và nghỉ thứ 7, Chủ nhật. Nếu đi làm thứ 7 và Chủ nhật được tính 200% lương (ngày thường từ 8 giờ đến 17 giờ 48 phút). Nhưng hiện nay công ty ông yêu cầu người lao động đi làm ngày cuối tuần (thứ 7 hoặc Chủ nhật), tính thành ngày thường và hoán đổi ngày nghỉ thành ngày bất kỳ trong tuần.

Ông Vương hỏi công ty ông làm như vậy là có đúng không (công ty có kế hoạch sản xuất trước, không rơi vào trường hợp đột xuất như mất điện hay thiên tai bão lũ, hay đẩy kế hoạch sản xuất để nghỉ dài ngày)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

"1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động".

Căn cứ các quy định nêu trên, người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019.

Việc ban hành, đăng ký hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các văn bản pháp luật có liên quan.