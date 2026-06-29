(Chinhphu.vn) – Toàn văn Quy định số 202-QĐ/TW ngày 19/6/2026 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 202-QĐ/TW ngày 19/6/2026 Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Tại Điều 1, Quy định số 202-QĐ/TW quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như sau:

Quy định số 202-QĐ/TW ngày 19/6/2026 Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở.

Quy định số 202-QĐ/TW ngày 19/6/2026 Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở áp dụng với đảng ủy cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp nhà nước, đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy xã, phường, đặc khu đang được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở (trừ đảng ủy cơ sở trong lực lượng vũ trang).

Nguyên tắc, thẩm quyền thực hiện thí điểm

Điều 2, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền thực hiện thí điểm như sau: Thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng; chặt chẽ, thận trọng và đủ điều kiện.

Việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở do đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị. Tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương sau khi quyết định thí điểm giao quyền.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tạo điều kiện để đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện hiệu quả, đúng quy định các quyền hạn được giao.

Đồng thời phải bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị.

Điều kiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở

Về điều kiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, Điều 3, Quy định 202-QĐ/TW nêu rõ: Đảng bộ cơ sở khi có đủ các điều kiện sau đây thì đảng ủy được xem xét thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở:

- Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trên nhiều địa phương.

- Có số lượng 400 đảng viên trở lên.

- Là đảng bộ có 3 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (bảo đảm năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy được giao).

Trường hợp đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ cơ sở mà đảng ủy đã được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, sau khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập vẫn bảo đảm đủ điều kiện theo quy định thì tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương.

Chức năng, quyền hạn của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở

Điều 4, quy định về chức năng, quyền hạn của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở như sau: Đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cấp trên cơ sở tương ứng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, các quy định của Đảng.

Đồng thời, Ban thường vụ tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định giao cho đảng ủy cơ sở một số quyền cấp trên cơ sở như sau:

1. Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm ban xây dựng Đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra, văn phòng đảng ủy.

Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, do ban thường vụ đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở xem xét, quyết định.

2. Được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định.

3. Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng.

4. Ban thường vụ đảng ủy được quyết định công tác cán bộ theo quy định, kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng, đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ có đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên.

5. Định kỳ ban thường vụ đảng ủy họp một tháng một lần, đảng ủy họp ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.