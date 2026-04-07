Toàn văn Quy định số 206-QĐ/TW ngày 30/6/2026 của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức định kỳ 2 lần/năm

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 206-QĐ/TW ngày 30/6/2026 về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định gồm 17 Điều, quy định cụ thể về thành phần tham gia, chế độ, thời gian tổ chức hội nghị, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị và nhiều vấn đề khác.

Quy định nêu rõ, tham dự hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết), khách mời (do Thường trực Ban Bí thư quyết định).

Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số đồng chí không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo.

Căn cứ vào chương trình công tác và thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết.

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức) đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa.

Trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hội nghị; chấp hành sự điều hành của đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị; biểu quyết những quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quyết định đó.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, góp ý kiến vào các đề án, báo cáo, các vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí khách mời của hội nghị tham gia thảo luận tại tổ, khi Bộ Chính trị đề nghị thì thảo luận tại hội trường.

Sau hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định…

Văn phòng Trung ương Đảng gửi máy tính bảng có chứa tài liệu hội nghị đến đại biểu tham dự hội nghị ít nhất 5 ngày trước ngày khai mạc hội nghị để các đại biểu nghiên cứu. Đối với các tài liệu thuộc bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị nội dung đóng góp ý kiến và gửi ý kiến tới Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, chuyển cơ quan chủ trì đề án xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình gửi hội nghị.

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ đề án trình hội nghị; trong đó, cần nêu rõ những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Quy định cũng nêu cụ thể về Chương trình hội nghị, việc bầu cử, biểu quyết, chất vấn tại hội nghị. Thông tin về hội nghị, Quy định nêu rõ, báo chí đưa tin phiên khai mạc, phiên bế mạc và một số nội dung thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ.

Sau hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Ban Bí thư chỉ đạo việc thông báo kết quả và nội dung hội nghị.

Thông tin về hội nghị được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất; tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề mới, các chủ trương, quyết sách lớn.