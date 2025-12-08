Điều 13, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định rõ thời điểm thẻ BHYT học sinh, sinh viên có giá trị sử dụng.

Theo Khoản 7, Điều 13 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật BHYT là học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông đóng BHYT hàng năm như sau:

Học sinh lớp 1: Từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này nêu rõ (trường hợp trẻ em sinh sau ngày 30/9: từ ngày sinh đến hết ngày cuối cùng tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi).

Học sinh lớp 12: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng BHYT và được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi BHYT, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật BHYT là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng BHYT hằng năm, trong đó:

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Từ ngày nhập học; trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ BHYT hết hạn.

Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khuyến khích học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học đóng BHYT và được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi BHYT, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.



