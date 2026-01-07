Quy định thủ tục giải quyết cho phạm nhân gặp người thân thích

Thủ tục giải quyết cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được quy định tại Thông tư 88/2026/TT-BCA ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an (Điều 4).

Thủ tục giải quyết cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác:

1. Người thân thích của phạm nhân đến gặp phạm nhân xuất trình Sổ thăm gặp hoặc hình thức xác nhận khác (trường hợp gặp lần đầu, chưa có Sổ thăm gặp hoặc không có tên trong Sổ thăm gặp thì phải cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh là người thân thích của phạm nhân hoặc đơn xin gặp phạm nhân có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập) và giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc văn bản xác nhận về nhân thân có ảnh chân dung của Công an cấp xã nơi cư trú.

Trường hợp phạm nhân là người Việt Nam có người thân thích là người nước ngoài không có tên trong Sổ thăm gặp, người thân thích phải xuất trình đơn xin gặp phạm nhân có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước mà người đó có quốc tịch hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu chứng minh là người thân thích của phạm nhân.

Người thân thích của phạm nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đăng ký gặp phạm nhân trực tiếp tại cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc đăng ký trực tuyến qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với phạm nhân là người nước ngoài, thủ tục giải quyết cho phạm nhân gặp người thân thích được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Luật Thi hành án hình sự.

2. Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đề nghị gặp phạm nhân phải có văn bản hoặc đơn đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian dự kiến gặp phạm nhân gửi Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định và phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục khi được gặp phạm nhân. Đối với cá nhân, đơn đề nghị gặp phạm nhân phải có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Trại giam, trại tạm giam kiểm tra, đối chiếu thông tin của người đến gặp và xác định số người được gặp, thời gian, hình thức gặp phạm nhân.

4. Trường hợp phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì ngoài thủ tục theo quy định của khoản 1 Điều này phải có các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Trích lục kết hôn hoặc hình thức xác thực hợp pháp khác chứng minh mối quan hệ là vợ hoặc chồng của phạm nhân; đơn xin gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng của chồng hoặc vợ phạm nhân và cam kết chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, nội quy Nhà thăm gặp phạm nhân, thực hiện quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đơn xin gặp vợ, chồng ở phòng riêng của phạm nhân và cam kết việc chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.

Khi được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định cho gặp chồng ở phòng riêng, phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai theo hướng dẫn của cán bộ y tế cơ sở giam giữ phạm nhân và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù.

5. Phạm nhân là người chưa thành niên được kéo dài thời gian gặp người thân thích tại phòng riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này thì phạm nhân và người thân thích của phạm nhân phải có đơn xin gặp tại phòng riêng, cam kết chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, nội quy Nhà thăm gặp phạm nhân.

6. Cơ sở giam giữ phạm nhân phát hành Sổ thăm gặp phạm nhân, Phiếu gửi quà hoặc sử dụng hình thức xác nhận điện tử; hướng dẫn việc kê khai, quản lý, cập nhật thông tin bảo đảm thống nhất.