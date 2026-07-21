Quy định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm

Bà Ngọc Anh phản ánh, Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức, trong đó có quy định về tỷ lệ bố trí công chức theo ngạch, cụ thể tỷ lệ ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp không vượt quá 40%, và tỷ lệ ngạch chuyên viên là phần còn lại.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, quy định này đang được hiểu theo hai cách khác nhau.

Cách hiểu thứ nhất là việc bố trí công chức phải bảo đảm đúng tỷ lệ cơ cấu đã xác định.

Ví dụ: Vị trí việc làm của đơn vị quy định tỷ lệ 40% chuyên viên cao cấp, 40% chuyên viên chính và 20% chuyên viên thì phải bố trí đủ theo tỷ lệ như vậy. Trường hợp công chức không đủ điều kiện để bố trí vào các ngạch cao hơn, dẫn đến số lượng công chức ngạch chuyên viên vượt tỷ lệ quy định, mặc dù vẫn bảo đảm tổng biên chế, thì phải thực hiện điều chuyển sang đơn vị khác để đảm bảo đúng cơ cấu.

Cách hiểu thứ hai là quy định về tỷ lệ đối với ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp chỉ mang tính mức trần tối đa. Tỷ lệ ngạch chuyên viên sẽ được xác định linh hoạt theo số lượng còn lại sau khi đã bố trí hai ngạch trên.

Ví dụ: tỷ lệ quy định là 35% – 35% – 30%, nhưng thực tế chỉ bố trí được 30% chuyên viên cao cấp và 30% chuyên viên chính, thì 40% còn lại được bố trí vào ngạch chuyên viên và không bị điều chuyển.

Bà Ngọc Anh đề nghị được hướng dẫn, cách hiểu và áp dụng quy định nêu trên theo phương án nào là đúng để các đơn vị thực hiện thống nhất.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định về vị trí việc làm công chức. Nghị định đã quy định tỷ lệ tối đa công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên hoặc tương đương (tỷ lệ này được quy định tại Điều 7, Điều 8).

Đề nghị bà Ngọc Anh nghiên cứu quy định trên để hiểu đúng pháp luật.