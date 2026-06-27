Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về Hội đồng trường phổ thông tư thục tại Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 8/8/2026).

Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT ngày 22/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (trường phổ thông tư thục) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026 đã quy định cụ thể về: Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục; Mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Hiệu trưởng và nhà đầu tư trongtrường phố thông tư thục; Cơ chế kiểm soát nội bộ trong trường phổ thông tư thục.

Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục

Điều 5 quy định về hội đồng trường của trường phổ thông tư thục như sau:

Thực hiện chức năng quản trị nhà trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường phổ thông, Quy chế này và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quyết nghị định hướng, chiến lược phát triển và các vấn đề về tổ chức hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; không trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý, điều hành nhà trường.

Làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; có quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng trường ban hành, phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định của nhà đầu tư.

Hội đồng trường có Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng trường và Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có) do Hội đồng trường bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường theo nguyên tắc đa số.

Số lượng thành viên Hội đồng trường là số lẻ, ít nhất là 05 người và không quá 15 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm.

Thành phần Hội đồng trường phổ thông tư thục

Thành phần Hội đồng trường do hội nghị nhà đầu tư quyết định theo tỷ lệ vốn góp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu quản trị nhà trường và bao gồm:

- Đại diện nhà đầu tư;

- Thành viên trong nhà trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (nếu có), đại diện giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục của nhà trường;

- Thành viên ngoài nhà trường do nhà đầu tư đề xuất và được hội nghị nhà đầu tư thông qua, phù hợp với nhu cầu quản trị và phát triển nhà trường;

- Đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường (nếu có).

Quy trình thành lập và kiện toàn Hội đồng trường phổ thông tư thục

- Hội đồng trường được thành lập thông qua hội nghị nhà đầu tư. Căn cứ kết quả hội nghị nhà đầu tư, nhà đầu tư ban hành quyết định thành lập Hội đồng trường;

- Việc kiện toàn, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường được thực hiện thông qua hội nghị nhà đầu tư. Căn cứ kết quả hội nghị nhà đầu tư, nhà đầu tư ban hành quyết định kiện toàn, bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng trường;

- Nhà trường có trách nhiệm thông báo việc thành lập, kiện toàn, bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng trường đến cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp; đồng thời lưu giữ quyết định thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng trường và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;

- Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục đã được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ theo quyết định thành lập. Trường hợp kiện toàn, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Chủ tịch Hội đồng trường có trách nhiệm tổ chức hoạt động của Hội đồng trường; triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng trường; ký nghị quyết của Hội đồng trường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường phổ thông tư thục

Hội đồng trường phổ thông tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây (khoản 8, Điều 5):

a) Quyết nghị chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch phát triển của nhà trường trên cơ sở định hướng của nhà đầu tư;

b) Quyết nghị quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

c) Quyết nghị phương án tổ chức bộ máy của nhà trường; quyết nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;

d) Thông qua định hướng kế hoạch giáo dục của nhà trường;

đ) Giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này;

e) Giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên tham dự biểu quyết tán thành

Khoản 9, Điều 5 quy định: Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất 02 lần trong năm; họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng hoặc theo yêu cầu của hơn một nửa số thành viên Hội đồng trường.

Phiên họp Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên tham dự; nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên tham dự biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường có quy định khác.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết nghị của Hội đồng trường phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định của nhà đầu tư.

Nhà trường có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ về việc thành lập, kiện toàn, tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục trong việc thành lập, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng trường; yêu cầu nhà trường báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Hiệu trưởng và nhà đầu tư trong trường phố thông tư thục

Điều 6 quy định về mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Hiệu trưởng và nhà đầu tư trong trường phố thông tư thục như sau:

Hội đồng trường, Hiệu trưởng và nhà đầu tư thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường phổ thông và quy chế này.

Mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Hiệu trưởng và nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở phân định rõ quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền quản lý, điều hành, bảo đảm mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường; chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường về kết quả quân lý, điều hành và trước cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường phổ thông và quy chế tổ chức, hoạt động của trường; phối hợp với Hội đồng trường và Hiệu trưởng trong việc bảo đảm các điều kiện để nhà trường hoạt động và phát triển.

Cơ chế phối hợp và xử lý vướng mắc, tranh chấp

Hội đồng trường, Hiệu trưởng và nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm không làm thay hoặc can thiệp trái thẩm quyền của mỗi bên;

Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc bất đồng trong quản trị, quản lý, điều hành nội bộ nhà trường, các bên có trách nhiệm trao đổi, giải quyết thông qua Hội đồng trường.

Trường hợp vượt quá thầm quyền hoặc không thống nhất được thì báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giáo dục để xem xét, giải quyếttheo quy định của pháp luật;

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, vốn góp, tài sản hoặc các quan hệ dân sự, kinh doanh, đầu tư giữa các bên thì việc giải quyết thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Trường hợp Hiệu trưởng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật hoặc quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Cơ chế kiểm soát nội bộ trong trường phổ thông tư thục

Điều 7 quy định cơ chế kiểm soát nội bộ trong trường phổ thông tư thục như sau:

1. Trường phổ thông tư thục thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm hỗ trợ Hội đồng trường giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ trường phổ thông, quy chể tổ chức và hoạt động của nhà trường.

2. Hội đồng trường quyết định cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô, điều kiện tổ chức và hoạt động của nhà trường; không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới ngoài cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường phổ thông.

3. Cơ chế kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua việc giao cá nhân hoặc bộ phận hiện có của nhà trường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ; việc phân công phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, tránh xung đột lợi ích và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Cá nhân hoặc bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ:

a) Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng trường;

b) Phát hiện, kiến nghị xử lý rủi ro, sai sót, vi phạm trong phạm vi được giao;

c) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý và phòng ngừa vi phạm;

d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng trường phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm hỗ trợ Hội đồng trường thực hiện chức năng giám sát; không thay thế chức năng quản lý, điều hành của Hiệu trưởng và không thực hiện kiểm tra hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục theo quy định của pháp luật.

6. Người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ:

a) Không đồng thời giữ chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng;

b) Trường hợp là thành viên Hội đồng trường thì không tham gia giám sát đối với nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình;

c) Được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm soát theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;

d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả thực hiện nhiệm vụ.

7. Kết quả kiểm soát nội bộ được báo cáo Hội đồng trường để xem xét, quyết định các biện pháp xử lý, khắc phục và hoàn thiện công tác quản trị nhà trường; việc công khai, giải trình được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.