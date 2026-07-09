Quy định về hủy bao bì thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt

Đơn vị của ông Huỳnh Tấn Tài (TPHCM) thực hiện hủy một số bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc gây nghiện, hướng thần... theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 19/2014/TT-BYT. Tuy nhiên Thông tư đã hết hiệu lực. Ông Tài đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để đơn vị ông thực hiện đúng quy định hiện hành.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc hủy bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc gây nghiện, hướng thần, thuốc tiền chất thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025:

"Điều 36. Quy định về hủy thuốc phải kiểm soát đặc biệt

... 5. Trường hợp có nhu cầu hủy các loại dư phẩm, phế phẩm có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trong quá trình sản xuất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; các loại bao bì đã tiếp xúc trực tiếp với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc không sử dụng nữa; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, cơ sở thực hiện như sau:

a) Cơ sở phải tập hợp các loại dư phẩm, phế phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các bao bì đã tiếp xúc trực tiếp với thuốc và bảo quản tại khu vực biệt trữ theo quy định, chịu trách nhiệm về an ninh đảm bảo không thất thoát trong quá trình bảo quản;

b) Người đứng đầu cơ sở thành lập Hội đồng hủy thuốc có ít nhất 03 người, trong đó phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở. Hội đồng hủy thuốc có nhiệm vụ tổ chức việc hủy thuốc, quyết định phương pháp hủy, giám sát việc hủy thuốc của cơ sở và lưu hồ sơ hủy tại cơ sở;

c) Cơ sở phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khi tiến hành hủy".