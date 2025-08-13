Kinh tế Quy định về sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử trong toàn Đảng Sổ tay Đảng viên điện tử dùng cho đảng viên chính thức và đảng viên dự bị, cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 339-QĐ/TW của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Quy định 339-QĐ/TW quy định về chức năng, đối tượng áp dụng, nội dung, nguyên tắc và cách thức triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử trên môi trường số.





Theo Quy định 339-QĐ/TW, ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử do Trung ương triển khai được sử dụng thống nhất trong toàn Đảng. Thông tin trên ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng viên, cấp ủy, chi bộ khi sử dụng ứng dụng này phải thực hiện nghiêm túc các nội dung của ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử và theo đúng phân cấp, thẩm quyền, đúng quy định của Đảng.