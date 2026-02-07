Thông tư 88/2026/TT-BCA ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an trong đó quy định về việc liên lạc của phạm nhân.

1. Phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử ở trong nước với người thân thích mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút. Phạm nhân là người chưa thành niên được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích ở trong nước không quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 15 phút. Căn cứ tình hình thực tế, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định hình thức liên lạc của phạm nhân.

2. Phạm nhân liên lạc với người thân thích bằng điện thoại

a) Cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp với doanh nghiệp viễn thông địa phương lắp đặt thiết bị điện thoại cố định có dây hoặc không dây và tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại với người thân thích; đối với những nơi không thể lắp đặt được điện thoại cố định thì có thể sử dụng thiết bị điện thoại di động để tổ chức cho phạm nhân liên lạc với người thân thích;

b) Thời gian liên lạc tính từ thời điểm hệ thống kết nối thành công với người thân thích; cước phí liên lạc được tính theo giá dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông và do phạm nhân chi trả từ tiền lưu ký theo hình thức ký số hoặc nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) nhưng phải được sự đồng ý của Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam;

c) Phạm nhân chỉ được liên lạc đúng số điện thoại, đúng người thân thích và nội dung đã đăng ký tại Sổ theo dõi phạm nhân liên lạc với người thân thích; phải sử dụng tiếng Việt, trừ trường hợp phạm nhân là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số không biết tiếng Việt.

Trường hợp hệ thống kỹ thuật xảy ra sự cố làm gián đoạn cuộc liên lạc hoặc người thân thích từ chối kết nối thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét bố trí thực hiện lại vào thời điểm phù hợp nhưng tổng thời gian liên lạc không quá10 phút và đối với phạm nhân là người chưa thành niên là không quá 15 phút;

d) Người thân thích tham gia liên lạc điện thoại với phạm nhân không được ghi âm, phát tán nội dung cuộc gọi dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Phạm nhân kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích

a) Phạm nhân kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích thông qua hệ thống kỹ thuật do cơ sở giam giữ phạm nhân quản lý, bố trí và giám sát. Việc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử không thay thế chế độ gặp phạm nhân theo quy định;

b) Thời gian kết nối tính từ thời điểm hệ thống kết nối thành công. Trường hợp hệ thống kỹ thuật xảy ra sự cố làm gián đoạn cuộc liên lạc thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét bố trí thực hiện lại vào thời điểm phù hợp nhưng tổng thời gian liên lạc không quá 10 phút và đối với phạm nhân là người chưa thành niên là không quá 15 phút. Trường hợp kết nối không thực hiện được do người thân thích từ chối kết nối hoặc không kết nối thành công thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét bố trí thực hiện lại trong tháng đó khi có điều kiện;

c) Chi phí kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích do phạm nhân chi trả theo giá dịch vụ thực tế; trường hợp sử dụng gói thuê bao chung thì chi phí được phân bổ công khai, minh bạch theo số phạm nhân đã sử dụng dịch vụ trong tháng hoặc theo phương án do Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam phê duyệt;

d) Phạm nhân có nhu cầu kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử phải đăng ký với cơ sở giam giữ phạm nhân danh sách người thân thích; danh sách không quá 05 người, đối với phạm nhân là người chưa thành niên là không quá 07 người. Những người thân thích phạm nhân được đăng ký phải có tên trong Sổ thăm gặp hoặc hình thức xác nhận khác;

đ) Phạm nhân chỉ được kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích đã đăng ký và được cơ sở giam giữ phạm nhân chấp thuận; việc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích chỉ được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

e) Người thân thích tham gia liên lạc có hình ảnh, âm thanh không được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phát trực tiếp, phát tán nội dung cuộc liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Việc tổ chức cho phạm nhân liên lạc được thực hiện theo thời gian, địa điểm do cơ sở giam giữ phạm nhân bố trí, dưới sự giám sát của cán bộ cơ sở giam giữ phạm nhân. Trường hợp phát hiện nội dung liên lạc không đúng với nội dung đã đăng ký, vi phạm pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc không đúng đối tượng liên lạc đã được chấp thuận thì phải dừng liên lạc; trường hợp cần thiết, lập biên bản, báo cáo xử lý theo quy định. Cán bộ được giao giám sát phạm nhân liên lạc với người thân thích phải có Sổ theo dõi, cập nhật thông tin về việc tổ chức cho phạm nhân liên lạc với người thân thích.

5. Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác hoặc phạm nhân được trích xuất trong trường hợp không phải là bị can, bị cáo mà cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không cho phạm nhân được liên lạc với người thân thích hoặc đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp để giám sát chế độ liên lạc của phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, thực hiện theo đề nghị của cơ quan đang thụ lý vụ án và giải thích rõ cho phạm nhân và người thân thích của phạm nhân.

6. Phạm nhân được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được liên lạc với người thân thích theo quy định của Luật Thi hành án hình sự thì được liên lạc với người thân thích thêm 01 lần trong tháng đó, thời lượng không quá 10 phút. Phạm nhân là người chưa thành niên được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được liên lạc với người thân thích ở trong nước theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên thì được liên lạc với người thân thích thêm 01 lần trong tháng đó, thời lượng không quá 15 phút. Căn cứ tình hình thực tế, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định hình thức liên lạc của phạm nhân.

7. Trường hợp cấp bách, căn cứ đơn đề nghị của phạm nhân hoặc thông tin xác thực về sự việc cấp bách liên quan đến sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp của phạm nhân hoặc người thân thích, cán bộ quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân đề xuất Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, giải quyết cho phạm nhân liên lạc với người thân thích bằng hình thức phù hợp; thời lượng không quá 10 phút và không quá 15 phút đối với phạm nhân là người chưa thành niên, bảo đảm yêu cầu quản lý, giám sát.