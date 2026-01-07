Quy định về việc phạm nhân nhận quà; nhận, gửi thư theo Thông tư 88/2026/TT-BCA ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Quy định về việc phạm nhân nhận quà như sau:

1. Khi gặp những người theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, phạm nhân được nhận tiền đồng Việt Nam và đồ vật; khối lượng đồ vật được nhận không quá 05 kg trong 01 lần gặp. Đối với quà là thực phẩm, người đến gặp phạm nhân phải mua tại căng tin của cơ sở giam giữ phạm nhân; trường hợp căng tin cơ sở giam giữ phạm nhân không đáp ứng được thì Giám thị trại giam,Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định.

2. Mỗi tháng phạm nhân được nhận đồ vật do người thân thích gửi qua đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 03 kg nếu người thân thích gửi 01 lần thì không quá 06 kg.

3. Phạm nhân là người chưa thành niên được nhận tiền đồng Việt Nam và đồ vật khi gặp người thân thích; khối lượng đồ vật được nhận không quá 07 kg; mỗi tháng phạm nhân là người chưa thành niên được nhận đồ vật qua đường bưu chính không quá 02 lần, mỗi lần không quá 07 kg, nếu người thân thích gửi một lần thì không quá 14 kg.

4. Quy định việc gửi, nhận đồ vật qua đường bưu chính như sau:

a) Đồ vật gửi qua đường bưu chính gồm quần áo, khăn mặt, chăn, chiếu, dép, mũ, nón, xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc nhựa, thìa nhựa, bát nhựa, kính thuốc có gọng bằng nhựa, đồ dùng vệ sinh phụ nữ;

b) Việc gửi, nhận đồ vật qua đường bưu chính phải bảo đảm đúng người gửi đã đăng ký, đúng người nhận, đúng khối lượng, đúng danh mục quy định tại điểm a khoản này và phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện bảo quản, vệ sinh, an ninh, an toàn của cơ sở giam giữ phạm nhân;

c) Khi tiếp nhận đồ vật gửi qua đường bưu chính, cơ sở giam giữ phạm nhân kiểm tra, phân loại, thống kê chủng loại, số lượng, khối lượng đồ vật. Trường hợp đồ vật gửi đến thuộc danh mục quy định tại điểm a khoản này nhưng có số lượng, khối lượng của từng chủng loại vượt quá nhu cầu sử dụng của phạm nhân, không phù hợp với điều kiện bảo quản, quản lý thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét quyết định số lượng, khối lượng đồ vật phạm nhân được nhận cho phù hợp;

d) Trường hợp phạm nhân từ chối nhận đồ vật gửi qua đường bưu chính thì cơ sở giam giữ phạm nhân phải lập biên bản về việc phạm nhân từ chối nhận đồ vật; cơ sở giam giữ phạm nhân chuyển hoàn bưu gửi cho đơn vị bưu chính theo quy định của pháp luật về bưu chính; cước phí chuyển hoàn do người gửi chỉ trả, trừ trường hợp pháp luật hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính có quy định khác.

5. Mỗi tháng phạm nhân được nhận tiền đồng Việt Nam của người thân thích gửi qua tài khoản ngân hàng được đăng ký với trại giam, trại tạm giam không quá 02 lần.

6. Số người thân thích được đăng ký gửi đồ vật cho phạm nhân qua đường bưu chính và gửi tiền qua ngân hàng không quá 02 người và phải có tên trong Sổ thăm gặp. Cán bộ cơ sở giam giữ khi tiếp nhận phải đối chiếu với danh sách người thân thích đã đăng ký, kiểm tra, thống kê vào Sổ theo dõi tiền, đồ vật, thư do người thân thích gửi cho phạm nhân qua đường ngân hàng, bưu chính trước khi giao cho phạm nhân.

7. Mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được nhận quà quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 Luật Thi hành án hình sự thì được nhận quà thêm 01 lần, không quá 05 kg đối với quà là đồ vật.

Phạm nhân là người chưa thành niên được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được nhận quà quy định tại điểm e khoản 1 Điều 168 Luật Tư pháp người chưa thành niên thì được nhận quà thêm 01 lần, không quá 07 kg đối với quà là đồ vật.

8. Đối với quy định về việc phạm nhân nhận, sử dụng thuốc phòng bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 170/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

9. Trường hợp đồ vật do người thân thích gửi khi gặp phạm nhân hoặc qua đường bưu chính thuộc danh mục đồ vật cấm thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm phổ biến cho phạm nhân để thông báo cho người thân thích địa chỉ phạm nhân đang chấp hành án và những đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân để người thân thích gửi quà; số người thân thích được đăng ký gửi đồ vật qua đường bưu chính và gửi tiền qua ngân hàng cho một phạm nhân.

11. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức hoạt động căng tin để bán thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho phạm nhân. Giá bán phải được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam duyệt hằng tháng, niêm yết công khai không cao hơn giá bán lẻ tại địa phương. Số tiền chênh lệch từ hoạt động căng tin (nếu có) được sử dụng phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân và đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất cho cơ sở giam giữ phạm nhân theo quy định của pháp luật.

Quy định về việc phạm nhân nhận, gửi thư

1. Phạm nhân được nhận, gửi thư qua dịch vụ bưu chính hoặc khi gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam chỉ đạo kiểm tra, kiểm duyệt thư phạm nhân gửi và nhận; nếu phát hiện nội dung thư vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc không phù hợp với yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân thì lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác hoặc phạm nhân được trích xuất trong trường hợp không phải là bị can, bị cáo mà cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không giải quyết cho phạm nhân nhận, gửi thư thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, thực hiện theo đề nghị của cơ quan đang thụ lý vụ án và thông báo cho phạm nhân biết; trường hợp cần thiết thì thông báo cho người thân thích của phạm nhân biết.

Điều 2. Người được gặp phạm nhân 1. Người được gặp phạm nhân gồm: a) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột, cô ruột, cháu ruột, chắt ruột của phạm nhân (sau đây gọi là người thân thích); b) Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định cho gặp phạm nhân. 2. Phạm nhân được gặp không quá 03 người thân thích trong một lần gặp. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu giáo dục cải tạo, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định tăng số người thân thích được gặp phạm nhân trong một lần gặp nhưng không quá 05 người và phải bảo đảm việc phạm nhân gặp người thân thích không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân. 3. Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị gặp phạm nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Thi hành án hình sự, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định cho gặp phạm nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp của phạm nhân, yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, yêu cầu phòng, chống tội phạm và an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân.



