Quy định xếp lương và ngạch đối với Trưởng ban HĐND cấp xã

Trưởng ban, Phó trưởng Ban của HĐND cấp xã được xác định là cán bộ. Theo đó, việc quản lý, sử dụng đối với các đối tượng cán bộ này thực hiện theo chức vụ, chức danh được bầu cử, phê chuẩn.

Ông Văn Nguyên là Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội (chuyên trách) thuộc HĐND xã. Trong quá trình triển khai Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, ông thấy nhiều địa phương đang thực hiện việc xác định ngạch công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND cấp xã theo vị trí việc làm được phê duyệt. Tuy nhiên, đối với chức danh Trưởng ban HĐND cấp xã hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Ông hỏi, chức danh Trưởng ban HĐND cấp xã được xác định tương ứng với ngạch công chức nào? Trường hợp vị trí việc làm của Trưởng ban HĐND cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch Chuyên viên chính thì có được bố trí, xếp vào ngạch Chuyên viên chính hay không? Trường hợp chưa có quy định cụ thể, ông Nguyên đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hoặc hướng dẫn để các địa phương thực hiện thống nhất.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15, Trưởng ban, Phó trưởng Ban của HĐND cấp xã được xác định là cán bộ. Theo đó, việc quản lý, sử dụng đối với các đối tượng cán bộ này thực hiện theo chức vụ, chức danh được bầu cử, phê chuẩn (không áp dụng chế định vị trí việc làm theo quy định đối với công chức tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức).

Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bâu cử hiện đang đảm nhiệm.

Tại Quy định số 368-QĐ/TW, ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị đã quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và giao Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy định của Trung ương (khoản 1 Điều 5).

Do vậy, trên cơ sở chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền, các địa phương căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc xếp lương ở ngạch tương ứng với chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ.