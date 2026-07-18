Quy hoạch 108 cụm công nghiệp tại Tây Ninh: Động lực mới thu hút đầu tư chất lượng cao Tỉnh Tây Ninh triển khai quy hoạch 108 cụm công nghiệp với tổng diện tích 6.228 ha đến năm 2030, tập trung mở rộng quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng.

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển hệ thống cụm công nghiệp (CCN) nhằm tạo không gian phát triển mới và thu hút dòng vốn đầu tư. Theo Quyết định số 2968/QĐ-UBND phê duyệt phương án phát triển CCN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh quy hoạch 108 CCN với tổng diện tích khoảng 6.228 ha.

Thực trạng quỹ đất và tỷ lệ lấp đầy ấn tượng

Hiện nay, Tây Ninh đã đưa vào hoạt động 24 CCN với tổng diện tích khoảng 1.179 ha. Hệ thống này đã thu hút 533 dự án đầu tư, bao gồm 92 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tổng diện tích đất cho thuê đạt khoảng 717,8 ha.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy tại các CCN hiện hữu đạt mức rất cao: 84,38% theo quy hoạch xây dựng và lên tới 93,77% trên diện tích đất công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng. Hiện tại, quỹ đất sạch còn lại có thể cho thuê chỉ khoảng 47 ha, cho thấy nhu cầu mở rộng hạ tầng công nghiệp tại địa phương đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hệ thống cụm công nghiệp hiện hữu tại Tây Ninh ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ấn tượng, thúc đẩy nhu cầu mở rộng quỹ đất sạch.

Xúc tiến thành lập và khởi công các cụm công nghiệp mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, từ đầu năm 2026, tỉnh đã thành lập thêm 3 CCN gồm: Tân Bình 2 (xã Nhựt Tảo), Bình Hòa Nam 1 và Bình Hòa Nam 2 (xã Đức Huệ). Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang xem xét quyết định thành lập thêm 4 CCN khác là Long Thạnh, Tân Bình 1, Mỹ Thạnh Bắc 3 và Mỹ Thạnh Bắc 4.

Trong danh mục quy hoạch, có 54 CCN với diện tích khoảng 3.443 ha đang được mời gọi đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, 15 cụm đã có doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thành lập, tập trung tại các khu vực như xã Mỹ Quý, xã Nhựt Tảo, xã Tân Long, xã Ninh Điền, xã An Ninh, xã Tân Hội, xã Tân Tây và xã Mỹ Thạnh.

Dự kiến trong năm 2026, tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công 3 dự án trọng điểm: CCN Tân Phú (xã Tân Phú, quy mô 68,3 ha), CCN Nam Nam Thiên (xã Mỹ Lệ) và CCN Tân Phú (xã Hiệp Hòa).

Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công nhiều cụm công nghiệp mới trong năm 2026.

Kết nối hành lang kinh tế và chuỗi đô thị - công nghiệp

Việc phát triển các CCN tại Tây Ninh không tách rời mà gắn liền với quy hoạch tổng thể theo mô hình 3 vùng kinh tế - xã hội và 6 hành lang kinh tế. Điểm nhấn quan trọng là chuỗi đô thị - công nghiệp Thạnh Đức với quy mô 5.300 ha, bao gồm 6 khu công nghiệp (khoảng 2.725 ha) và 5 khu đô thị - dịch vụ (2.456 ha), dự kiến đáp ứng nhu cầu cho 200.000 dân.

Trong đó, khu công nghiệp Thạnh Đức 1 (500 ha) dự kiến khởi công vào quý 3/2026. Đây được xem là hạt nhân kinh tế quan trọng, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa.

Chuỗi đô thị - công nghiệp Thạnh Đức là hạt nhân trong chiến lược phát triển hành lang kinh tế của tỉnh.

Định hướng phát triển bền vững và thu hút đầu tư

Với vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM và Campuchia qua Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đang ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung mời gọi 187 dự án lớn, trong đó hạ tầng công nghiệp chiếm 83 dự án.

Các khu công nghiệp lớn như Thạnh Lợi 1, Thạnh Đức 1 và Cầu Khởi giai đoạn 1 (quy mô khoảng 500 ha mỗi dự án) đang được đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, mô hình khu công nghiệp sinh thái như Prodezi đang được điều chỉnh để thu hút các ngành sản xuất thông minh và năng lượng xanh.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và quy hoạch chi tiết tại địa phương trước khi thực hiện giao dịch.