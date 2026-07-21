Quy hoạch 1.171ha ven biển Tây Bắc Phú Quốc: Sân golf và casino là điểm nhấn UBND An Giang phê duyệt quy hoạch phân khu 11 tại Phú Quốc với quy mô 1.171,27 ha. Dự án định hướng trở thành trung tâm du lịch cao cấp với casino và sân golf.

Theo Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 17/7/2026, quy hoạch phân khu Khu vực ven biển phía Tây Bắc (phân khu 11) thuộc Phú Quốc đã chính thức được phê duyệt. Với tổng diện tích 1.171,27 ha, đây được kỳ vọng là động lực mới thúc đẩy hạ tầng du lịch cao cấp tại khu vực phía Tây Bắc đảo ngọc.

Vị trí chiến lược và tính chất quy hoạch

Khu vực quy hoạch sở hữu vị trí đắc địa ven biển phía Tây Bắc Phú Quốc. Ranh giới cụ thể phía Đông giáp rừng đặc dụng, đường ĐT.975B và Phân khu 3 (khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn); phía Tây và phía Nam giáp biển; phía Bắc giáp rừng đặc dụng.

Về tính chất, đây là khu dịch vụ du lịch cao cấp, tập trung vào các loại hình nghỉ dưỡng, giải trí sân golf kết hợp casino, thể thao biển và tham quan làng nghề. Quy hoạch cũng chú trọng phát triển khu đô thị sinh thái mật độ thấp nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Chỉ tiêu kỹ thuật và dự báo dân số

Sau khi hoàn thành và đi vào vận hành, phân khu 11 dự kiến phục vụ khoảng 32.000 người. Trong đó, cư dân tại khu đô thị sinh thái mật độ thấp khoảng 6.000 người, còn lại là khách du lịch và nhân viên phục vụ (khoảng 26.000 người/ngày).

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật được quy định khắt khe để đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp:

Đất dân dụng: 96 m²/người.

96 m²/người. Cấp nước sinh hoạt: Tối thiểu 150 lít/người/ngày.

Tối thiểu 150 lít/người/ngày. Cấp điện: 500 - 700 W/người.

500 - 700 W/người. Xử lý chất thải: Thu gom nước thải đạt trên 80%; chất thải rắn ước tính 1,3 kg/người/ngày.

Cơ cấu sử dụng đất: Ưu tiên hạ tầng du lịch

Trong tổng số hơn 1.171 ha, quỹ đất dành cho du lịch chiếm tỷ trọng áp đảo. Toàn khu được chia thành hai phân khu chức năng chính:

Khu A (Đô thị sinh thái mật độ thấp): Quy mô 70,68 ha, dành toàn bộ cho đất dân dụng.

Quy mô 70,68 ha, dành toàn bộ cho đất dân dụng. Khu B (Khu du lịch): Quy mô 1.100,59 ha (chiếm gần 94% diện tích). Đặc biệt, đất dịch vụ du lịch đạt 824,29 ha, trong đó sân golf chiếm 144,28 ha.

Chi tiết 3 tiểu khu du lịch và giới hạn chiều cao

Khu du lịch (Khu B) được phân tách thành 3 tiểu khu với định hướng riêng biệt:

Tiểu khu B1 (467,06 ha): Trọng điểm là các tổ hợp nghỉ dưỡng hạng sang, casino và hệ thống sân golf quy mô lớn.

Trọng điểm là các tổ hợp nghỉ dưỡng hạng sang, casino và hệ thống sân golf quy mô lớn. Tiểu khu B2 (315,73 ha): Tập trung phát triển dịch vụ du lịch đa năng và các hoạt động thể thao mặt nước.

Tập trung phát triển dịch vụ du lịch đa năng và các hoạt động thể thao mặt nước. Tiểu khu B3 (317,80 ha): Kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, sân golf và các không gian xanh cảnh quan.

Đáng chú ý, quy hoạch cho phép xây dựng các công trình cao tối đa 35 tầng (hệ số sử dụng đất tối đa 8,0). Tuy nhiên, các công trình có độ cao từ 45m trở lên phải xin ý kiến chấp thuận từ Bộ Quốc phòng để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Hạ tầng giao thông và kết nối vùng

Trục đường ĐT.975B đóng vai trò là mạch máu giao thông chính kết nối phân khu với các khu vực khác của Phú Quốc. Quy hoạch cũng ưu tiên phát triển mạng lưới đường đi bộ, xe đạp ven biển và hệ thống công viên cây xanh dọc theo sông, suối.

Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu ngầm hóa để đảm bảo mỹ quan kiến trúc hiện đại. Các giải pháp về cấp điện, cấp nước và thoát nước thải đã được tính toán chi tiết nhằm đảm bảo khả năng vận hành bền vững cho toàn khu vực trong tương lai.

Đây là quy hoạch phân khu thứ hai được phê duyệt tại khu vực này, sau phân khu Bãi Ông Lang - Cửa Cạn. Việc tích hợp casino và sân golf vào các khu nghỉ dưỡng cao cấp cho thấy định hướng chuyển mình mạnh mẽ của Phú Quốc hướng tới phân khúc du lịch quốc tế hạng sang đến năm 2040.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch.