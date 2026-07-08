Quy hoạch 1/500 dự án trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng tại xã Sóc Sơn Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Công trình có tổng vốn đầu tư 420 triệu USD, dự kiến vận hành năm 2028.

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa ghi nhận bước tiến pháp lý quan trọng khi UBND xã Sóc Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng sau nhiều năm dự án chưa thể triển khai do vướng mắc thủ tục.

Quy mô và chi tiết quy hoạch 1/500

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có diện tích khoảng 125 ha, tọa lạc tại xã Sóc Sơn. Về vị trí địa lý, phía Tây khu đất giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, phía Nam giáp khu vực chân núi Đôi. Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô, hình thành tổ hợp giải trí quy mô lớn, khai thác hiệu quả quỹ đất và phục vụ du lịch.

Cấu trúc sử dụng đất của dự án tập trung chủ yếu cho hoạt động thể thao chuyên dụng. Khoảng 75% tổng diện tích (tương đương hơn 93 ha) được dành để xây dựng hệ thống trường đua ngựa. Các hạng mục kỹ thuật chính bao gồm:

Khán đài: Sức chứa dự kiến khoảng 30.000 khán giả.

Hệ thống đường đua: Gồm hai đường chạy cát và một đường chạy cỏ, mỗi đường rộng 25 m.

Khu phụ trợ: Khu vực chăm sóc, lưu giữ và huấn luyện ngựa phục vụ thi đấu.

Dự án bố trí hệ thống đường đua chuyên nghiệp cùng khu vực chăm sóc và huấn luyện ngựa phục vụ thi đấu.

Hạ tầng dịch vụ và không gian sinh thái

Bên cạnh hạng mục trọng tâm là trường đua, dự án còn tích hợp hệ thống hạ tầng dịch vụ đa dạng nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng đất. Khu thương mại - dịch vụ có quy mô khoảng 3 ha, bao gồm 30 căn biệt thự du lịch cho thuê (cao 3 tầng), khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với quy mô 254 phòng và trung tâm thương mại.

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu về môi trường và cảnh quan, khoảng 28,3 ha diện tích còn lại được quy hoạch làm hồ điều hòa, hệ thống cây xanh, đường dạo và các hạng mục cảnh quan sinh thái. Trong đó, riêng hồ điều hòa cảnh quan chiếm khoảng 22,5 ha, đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước và tạo vi khí hậu cho toàn khu vực.

Năng lực chủ đầu tư và lộ trình triển khai

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G, một liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 420 triệu USD (tương đương gần 9.577 tỷ đồng). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 120 triệu USD, phần còn lại là vốn huy động.

Giai đoạn Hạng mục trọng tâm Thời gian thực hiện (dự kiến) Giai đoạn 1 Xây dựng trường đua ngựa và hạ tầng kỹ thuật 24 tháng Giai đoạn 2 Khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị 45 tháng

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2019 và trải qua nhiều lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch hiện tại, tổ hợp này dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2028.

Tác động kinh tế - xã hội

Khi đi vào vận hành ổn định, dự án trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 5.000 việc làm trực tiếp. Đồng thời, công trình này ước tính thu hút thêm khoảng 25.000 lao động trong các lĩnh vực phụ trợ như thương mại, dịch vụ, du lịch và các ngành nghề liên quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực phía Bắc TP Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và quyết định của cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.