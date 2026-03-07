Quy hoạch 4 phân khu Khu du lịch Măng Đen: Định hướng trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thảo luận về 4 đồ án quy hoạch phân khu tại Măng Đen với tổng quy mô hơn 5.500 ha, tập trung vào du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn để xem xét 4 hồ sơ quy hoạch phân khu thuộc Khu du lịch Măng Đen. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung, tạo hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn đầu tư vào hạ tầng du lịch và dịch vụ chất lượng cao đến năm 2045.

Sơ đồ định hướng không gian và quy hoạch các phân khu tại Khu du lịch Măng Đen.

Chi tiết 4 phân khu quy hoạch mới tại Măng Đen

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, 4 phân khu này được thiết kế với các chức năng riêng biệt nhưng có sự kết nối chặt chẽ về hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc:

Phân khu MĐ2 (Khu vực trung tâm): Diện tích khoảng 1.812 ha. Đây là trung tâm hành chính, chính trị và văn hóa của xã Măng Đen. Định hướng trở thành trung tâm dịch vụ du lịch tổng hợp với các loại hình thương mại, lưu trú nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Diện tích khoảng 1.812 ha. Đây là trung tâm hành chính, chính trị và văn hóa của xã Măng Đen. Định hướng trở thành trung tâm dịch vụ du lịch tổng hợp với các loại hình thương mại, lưu trú nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Phân khu MB1 (Nghỉ dưỡng và Chăm sóc sức khỏe): Quy mô 1.340 ha. Phân khu này tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đặc trưng như sâm Ngọc Linh và rau hoa xứ lạnh, kết hợp các hoạt động thể dục thể thao.

Quy mô 1.340 ha. Phân khu này tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đặc trưng như sâm Ngọc Linh và rau hoa xứ lạnh, kết hợp các hoạt động thể dục thể thao. Phân khu MC1 (Du lịch sinh thái cộng đồng): Diện tích 1.263 ha. Mục tiêu chính là bảo tồn cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, kết hợp các khu vui chơi giải trí và thể thao.

Diện tích 1.263 ha. Mục tiêu chính là bảo tồn cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, kết hợp các khu vui chơi giải trí và thể thao. Phân khu H2 PE1 (Cửa ngõ phía Đông): Quy mô 1.104 ha. Đây là khu vực gắn liền với vùng cây công nghiệp xứ lạnh, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, hài hòa với khí hậu đặc trưng của vùng đồi núi.

Tầm nhìn chiến lược và kết nối hạ tầng vùng

Khu du lịch Măng Đen được định hướng trở thành hạt nhân quan trọng trong "tam giác phát triển du lịch" của tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm Măng Đen - Lý Sơn - Sa Huỳnh. Việc hoàn thiện các quy hoạch phân khu không chỉ giúp quản lý trật tự xây dựng mà còn là cơ sở để triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối khu vực này với các trung tâm kinh tế lân cận.

Trong quá trình lập đồ án, cơ quan chức năng đã tổ chức lấy ý kiến từ cộng đồng dân cư tại xã Măng Đen, xã Măng Bút và khu vực Kon Plông. Các đơn vị tư vấn hiện đã hoàn thiện hồ sơ dựa trên các góp ý về chỉ tiêu sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đảm bảo các đồ án quy hoạch bám sát định hướng phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tài nguyên rừng và khí hậu để xây dựng Măng Đen thành điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao mang tầm quốc gia.

*Thông tin dự án và quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư cần kiểm tra pháp lý chi tiết trước khi thực hiện giao dịch.