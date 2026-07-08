Thời sự Quy hoạch 5 phường liền kề Đà Lạt phải khắc phục triệt để bất cập cũ Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu quy hoạch chung 5 phường liền kề Đà Lạt phải có tầm nhìn dài hạn, đặt quyền lợi người dân làm trung tâm, khắc phục dứt điểm những bất cập của các quy hoạch cũ và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2026.

Quang cảnh hội nghị

Sáng 8/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì hội nghị nghe UBND phường Cam Ly - Đà Lạt báo cáo kết quả rà soát và định hướng lập quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề Đà Lạt.

Theo Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Nguyễn Thừa Đoàn, địa phương đã cập nhật cơ bản hiện trạng, số liệu đất đai, dân số, các dự án, hạ tầng kỹ thuật và những bất cập của các đồ án quy hoạch trước đây để làm cơ sở xây dựng quy hoạch mới sát thực tế, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các phòng, ban phường Cam Ly - Đà Lạt dự hội nghị

Qua rà soát, địa phương xác định nhiều nội dung cần bổ sung vào đồ án quy hoạch, trong đó có các khu vực tiềm năng phát triển, những vùng nhạy cảm cần kiểm soát, các điểm chồng lấn quy hoạch cũng như những tồn tại cần xử lý để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý sau này.

Bí thư Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt Phạm Kim Quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành về quy hoạch chung đô thị liền kề

Theo báo cáo, phường Cam Ly - Đà Lạt có diện tích tự nhiên hơn 8.093 ha, dân số hơn 51.800 người. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm hơn 90% diện tích, riêng đất lâm nghiệp khoảng 4.227 ha. Vì vậy, địa phương đề xuất định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái phía Tây - Tây Nam Đà Lạt, kết hợp du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ rừng và cảnh quan, thay vì mở rộng đô thị theo hướng dàn trải.

Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Nguyễn Thừa Đoàn báo cáo kết quả rà soát, định hướng lập quy hoạch của địa phương trong tổng thể quy hoạch chung phường liền kề

UBND phường Cam Ly - Đà Lạt cũng đề xuất quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư các khu đô thị mới, khu dân cư mới, nhà ở xã hội, khu dịch vụ - du lịch, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Địa phương kiến nghị nghiên cứu hình thành một số khu vực động lực như: khu đô thị xanh Nam Cam Ly, khu đô thị phức hợp Bắc Cam Ly, khu đô thị - du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Tây Cam Ly và khu dân cư Cam Ly mới trên nền bãi rác Cam Ly cũ.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng đề nghị điều chỉnh quy hoạch, đưa lò đốt rác thải y tế ra khỏi địa bàn vì vị trí hiện nay không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị. Nhiều cử tri cũng đã kiến nghị sớm di dời công trình này.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ rà soát, định hướng lập quy hoạch chung đô thị các phường

Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm là xử lý những bất cập kéo dài từ các quy hoạch trước đây. Theo rà soát, nhiều khu đất ở hợp pháp của người dân lại được quy hoạch thành công viên, cây xanh hoặc đất nông nghiệp, lâm nghiệp, gây khó khăn trong cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất và phát sinh khiếu nại nhiều năm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời, trao đổi đối với các vướng mắc, kiến nghị phường Cam Ly - Đà Lạt đề xuất

Ngoài ra, một số khu dân cư đã hình thành ổn định nhưng chưa phù hợp quy hoạch; nhiều đồ án phân khu, quy hoạch chi tiết đã lạc hậu, chỉ tiêu xây dựng thấp, không còn phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay, ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi các nội dung vướng mắc, kiến nghị phường Cam Ly - Đà Lạt đề xuất

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành cũng cho rằng việc chồng lấn giữa nhiều loại quy hoạch và những dự án đang triển khai là khó khăn lớn trong quá trình lập quy hoạch chung mới.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá báo cáo rà soát của phường Cam Ly - Đà Lạt được chuẩn bị công phu, tuy nhiên cần tiếp tục làm rõ hơn các nội dung liên quan đến quy hoạch các dự án đô thị, du lịch, phát triển dưới tán rừng và các khu vực trọng điểm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, có tầm nhìn dài hạn và đặt quyền, lợi ích hợp pháp của người dân lên hàng đầu. Đồ án cần bám sát thực tiễn quản lý, hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc đặc trưng của Đà Lạt.

Lãnh đạo UBND tỉnh lưu ý không lập quy hoạch theo hướng hình thức hoặc thiếu tính toán về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đối với các khu dân cư hiện hữu đông dân, việc bố trí hạ tầng phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm khả năng triển khai, phải có đầu ra cho sản phẩm quy hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát để tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, quy hoạch. Đặc biệt, những bất cập từ các quy hoạch cũ phải được xử lý dứt điểm ngay trong lần điều chỉnh lớn lần này.