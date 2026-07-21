Quy hoạch 7 đô thị trung tâm quốc gia: Tầm nhìn thành phố toàn cầu và cực tăng trưởng mới Bộ Xây dựng vừa công bố điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, xác định 7 thành phố trọng điểm là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Định hướng mới tập trung vào hạ tầng thông minh, mô hình TOD và kết nối liên vùng.

Quy hoạch điều chỉnh tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030 của Bộ Xây dựng đã vạch rõ lộ trình phát triển cho các đô thị loại đặc biệt và loại I. Đây được xem là những cực tăng trưởng chủ đạo, đóng vai trò then chốt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng quốc gia.

1. Hà Nội: Thủ đô văn hiến, thông minh và hiện đại

Hà Nội được định hướng trở thành thành phố mang vị thế nổi trội về văn hóa và lịch sử tại khu vực Đông Nam Á. Với vai trò là cực tăng trưởng chính của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc, Thủ đô đặt mục tiêu hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới ngang tầm các thủ đô phát triển trên thế giới.

Hà Nội phấn đấu trở thành cực tăng trưởng chính của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc.

Điểm nhấn trong quy hoạch là phát triển không gian đô thị đa tầng, đa lớp, khai thác hiệu quả không gian ngầm và trên cao. Hà Nội sẽ ưu tiên hạ tầng giao thông công cộng khối lượng lớn theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở). Đặc biệt, trục sông Hồng sẽ được phát triển thành trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chiến lược của Thủ đô.

2. TP.HCM: Trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo Đông Nam Á

TP.HCM giữ vị thế đầu tàu về kinh tế, tài chính và thương mại. Quy hoạch mới xác định thành phố là cực tăng trưởng quan trọng thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ và vùng động lực phía Nam. Tầm nhìn đến năm 2030, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

TP.HCM hướng tới trở thành trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh trong khu vực.

Thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, năng động và sáng tạo. Chiến lược không gian tập trung vào việc ưu tiên quỹ đất cho các chức năng kinh tế cao, phát huy giá trị sông Sài Gòn và tăng cường kết nối với sân bay Long Thành cùng hệ thống cảng biển quốc tế.

3. Hải Phòng: Đô thị cảng biển thông minh và cửa ngõ kinh tế biển

Hải Phòng được quy hoạch trở thành đô thị biển hiện đại, trung tâm kinh tế biển quan trọng của cả nước. Đây là đầu mối giao thương quốc tế gắn liền với hệ thống cảng biển, hàng hải và đường bộ cao tốc, đóng vai trò cửa ngõ ra biển của vùng Thủ đô và hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Hải Phòng là trung tâm kinh tế biển quan trọng quốc gia với hệ thống logistics và công nghiệp công nghệ cao.

4. Huế: Đô thị di sản và văn hóa đặc sắc châu Á

Thành phố Huế được định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, xanh và bền vững. Mục tiêu là giữ gìn và phát huy giá trị quần thể di sản thế giới cùng bản sắc văn hóa đặc trưng. Huế sẽ cùng với Đà Nẵng hình thành vùng đô thị du lịch, dịch vụ và kinh tế biển trọng điểm của miền Trung.

Thành phố Huế giữ gìn và phát huy giá trị quần thể di sản thế giới cùng bản sắc văn hóa đặc sắc.

5. Đà Nẵng: Hạt nhân kinh tế và đổi mới sáng tạo miền Trung

Đà Nẵng hướng tới trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Thành phố tập trung vào các lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ cao, kinh tế số và du lịch. Theo quy hoạch, Đà Nẵng sẽ phát triển đô thị sinh thái, hiện đại theo định hướng TOD, gắn liền với hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đà Nẵng là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung, trung tâm lớn về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

6. Đồng Nai: Cửa ngõ chiến lược gắn với sân bay Long Thành

Đồng Nai được xác định là cửa ngõ chiến lược của vùng động lực phía Nam. Quy hoạch tập trung phát triển trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ gắn liền với lợi thế của sân bay quốc tế Long Thành. Thành phố đóng vai trò kết nối quan trọng giữa Đông Nam Bộ với các vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng gắn với sân bay Long Thành.

7. Cần Thơ: Đô thị sinh thái sông nước vùng ĐBSCL

Cần Thơ phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Là đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ và nông nghiệp thông minh, đồng thời là trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa của cả vùng.

Cần Thơ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc điều chỉnh quy hoạch 7 thành phố trọng điểm không chỉ tạo ra các đô thị riêng lẻ mà còn hình thành mạng lưới cực tăng trưởng kết nối chặt chẽ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút dòng vốn đầu tư và nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong giai đoạn tới.

Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần cập nhật các bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 và 1/2000 tại địa phương để có thông tin chính xác nhất.