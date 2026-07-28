Quy hoạch Bắc Ninh: Thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030, hướng tới siêu đô thị Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt định hướng phát triển đô thị đa cực, tập trung vào công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng logistics kết nối toàn vùng.

Theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong định hướng dài hạn, địa phương hướng tới mô hình siêu đô thị hiện đại với khả năng dung nạp quy mô dân số trên 10 triệu người, đóng vai trò cực tăng trưởng kinh tế quan trọng tại khu vực phía Bắc.

Phạm vi quy hoạch bao phủ toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Vị trí địa lý tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh mang lại lợi thế kết nối liên vùng và phát triển kinh tế đa ngành.

Bắc Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh: Internet

Mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và hiện đại

Chiến lược quy hoạch xác định động lực tăng trưởng chủ đạo dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Địa phương ưu tiên phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Lộ trình phát triển không gian đô thị của Bắc Ninh được xác định qua các mốc thời gian chính:

Đến năm 2030: Hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I, nâng cấp vị thế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I, nâng cấp vị thế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2040: Xây dựng cơ cấu kinh tế phát triển cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại và logistics.

Xây dựng cơ cấu kinh tế phát triển cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại và logistics. Tầm nhìn 2050 - 2075: Trở thành đô thị đáng sống đạt chuẩn khu vực châu Á, từng bước hình thành siêu đô thị với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ.

Định vị trung tâm bán dẫn, AI và logistics khu vực

Bắc Ninh định hướng phát triển trở thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu cả nước. Trong đó, địa phương ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao mũi nhọn như sản xuất vi mạch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Bắc Ninh tương lai sẽ là trung tâm bán dẫn, AI và logistics của khu vực. Ảnh: Internet

Song song với hạ tầng công nghệ, hệ thống logistics đa phương thức được chú trọng nâng cấp nhằm gia tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông và môi trường đầu tư sẽ giúp địa phương nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực.

Cấu trúc không gian: 3 phân vùng, 4 hành lang và 6 cụm động lực

Bắc Ninh được tổ chức không gian theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm nhằm tối ưu hóa các nguồn lực phát triển:

Về 3 phân vùng phát triển:

Vùng phát triển công nghiệp - đô thị trung tâm: Hạt nhân về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, bán dẫn và dịch vụ cấp vùng.

Hạt nhân về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, bán dẫn và dịch vụ cấp vùng. Vùng phía Nam sông Đuống: Quy hoạch thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, từng bước hình thành đô thị hàng không.

Quy hoạch thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, từng bước hình thành đô thị hàng không. Vùng phía Đông: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Về 4 hành lang kinh tế và 6 cụm động lực:

Các hành lang phát triển được bố trí dọc theo các tuyến giao thông chiến lược và các đường vành đai vùng Thủ đô, tăng cường liên kết giữa Bắc Ninh với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Mô hình này kết nối 6 cụm trung tâm động lực gồm: Kinh Bắc - Bắc Giang - Quế Võ; Yên Phong - Hiệp Hòa; Gia Thuận; Từ Sơn - Tiên Du; Lạng Giang - Lục Nam; Lục Ngạn - Sơn Động.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo các quyết định phê duyệt phân khu chi tiết của cơ quan quản lý nhà nước tại từng thời điểm.