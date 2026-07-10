Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thành sân bay quốc tế cấp 4E Sân bay Côn Đảo được nâng cấp từ nội địa cấp 3C lên quốc tế cấp 4E, mở rộng đường băng lên 3.800m nhằm đón 2 triệu lượt khách vào năm 2030 và phục vụ các dòng máy bay thân rộng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc chính thức nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo từ sân bay nội địa lên cảng hàng không quốc tế, tạo bước ngoặt cho hạ tầng hàng không khu vực biển đảo.

Nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật lên cấp 4E

Theo quy hoạch mới, Cảng hàng không Côn Đảo được nâng tầm lên tiêu chuẩn sân bay cấp 4E. Mục tiêu đến năm 2030, sân bay này sẽ đạt công suất khai thác khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, con số này dự kiến tăng lên 3 triệu hành khách mỗi năm.

Hiện nay, đây là sân bay nội địa cấp 3C với diện tích quy hoạch hơn 182ha, năng lực khai thác chỉ dừng lại ở mức 400.000 hành khách mỗi năm. Việc chuyển đổi mô hình sang cảng hàng không quốc tế được đánh giá là sẽ mở ra dư địa lớn để phát triển du lịch cao cấp và tăng cường khả năng kết nối xuyên biên giới.

Định hướng này bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc ở khu vực Côn Đảo vào tháng 3/2025. Thủ tướng đã yêu cầu nghiên cứu mở rộng đường cất, hạ cánh lên 3.800m để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của hòn đảo này.

Sân bay Côn Đảo. Ảnh: Internet

Khả năng tiếp nhận máy bay thân rộng hiện đại

Lịch sử sân bay Côn Đảo bắt nguồn từ thời Pháp thuộc. Đến năm 2003, hạ tầng được nâng cấp để khai thác các dòng máy bay nhỏ như ATR72, F70. Tuy nhiên, với quy hoạch mới cấp 4E, sân bay sẽ có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân hẹp và thân rộng hiện đại như Airbus A320, A321, A350 hay Boeing 787.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Tập đoàn Sun Group đã đề xuất nghiên cứu đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng hàng không này. Phương án của doanh nghiệp tập trung vào việc kéo dài đường cất, hạ cánh và nâng công suất nhà ga đồng bộ với quy hoạch vừa được phê duyệt. Sun Group cũng đề xuất tài trợ kinh phí nghiên cứu và lập hồ sơ quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Cực tăng trưởng mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo có ý nghĩa chiến lược đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi hoàn thiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực lân cận sẽ có thêm một cửa ngõ quốc tế quan trọng bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Côn Đảo, hòn đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn nổi tiếng toàn cầu khi từng lọt danh sách "10 hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh" của Lonely Planet và "những hòn đảo bí ẩn nhất thế giới" của Travel and Leisure. Hạ tầng hàng không mới không chỉ thúc đẩy du lịch, dịch vụ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cảnh báo: Thông tin dự án và tiến độ triển khai có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt đầu tư từ cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.