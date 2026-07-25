Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: Phê duyệt trong năm 2026 với quy mô 1.500 ha Bộ Xây dựng đang hoàn thiện đồ án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài quy mô 1.500 ha, dự kiến trình phê duyệt trong năm 2026 để nâng năng lực khai thác.

Bộ Xây dựng vừa cho biết đồ án Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến trình thẩm định và phê duyệt trong năm 2026. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa không gian phát triển hạ tầng hàng không cho Vùng Thủ đô, đồng thời giải quyết các vướng mắc về quản lý đất đai và trật tự xây dựng kéo dài tại khu vực lân cận sân bay.

Tiến độ lập quy hoạch và kế hoạch lấy ý kiến liên ngành

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội về việc dự án quy hoạch triển khai chậm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, Bộ Xây dựng cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và giao các đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Cử tri phản ánh dự án đã được phê duyệt từ năm 2008 nhưng chưa hoàn thành xác định ranh giới, cắm mốc khiến hạ tầng xuống cấp không thể cải tạo.

Nhằm khắc phục tình trạng này và xử lý bài toán quỹ đất phát triển hạn chế tại Vùng Thủ đô, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế để xây dựng quy hoạch chi tiết.

Sân bay Nội Bài. Ảnh: ACV

Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo đầu kỳ với các phương án quy hoạch nhằm tối ưu hóa quỹ đất và nâng cao năng lực vận tải. Theo lộ trình, sau khi tư vấn hoàn thành nghiên cứu, Bộ Xây dựng sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng và UBND TP. Hà Nội để thống nhất phương án, trước khi lấy ý kiến các bộ, ngành và trình phê duyệt trong năm 2026. Việc xác định ranh giới quy hoạch trên thực địa sẽ được triển khai ngay sau khi đồ án được phê duyệt.

Định hướng kỹ thuật và quy mô nâng cấp 1.500 ha

Nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt xác định phạm vi nghiên cứu khoảng 1.500 ha theo Quyết định số 1102/QĐ-BXD ngày 20/7/2025, có xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận để bảo đảm định hướng phát triển dài hạn. Đồ án tập trung vào các tiêu chí kỹ thuật và tổ chức không gian trọng điểm bao gồm:

Tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu: Phát huy tối đa công suất của các công trình hiện có, bảo đảm tính linh hoạt trong phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phát triển.

Phát huy tối đa công suất của các công trình hiện có, bảo đảm tính linh hoạt trong phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phát triển. Kết hợp an ninh - quốc phòng: Hài hòa giữa khai thác hàng không dân dụng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khu vực.

Hài hòa giữa khai thác hàng không dân dụng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khu vực. Quy hoạch toàn diện: Đánh giá hiện trạng, dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa; lập phương án quy hoạch khu bay, khu mặt đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Đánh giá hiện trạng, dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa; lập phương án quy hoạch khu bay, khu mặt đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Quản lý môi trường và nguồn lực: Xác định nhu cầu sử dụng đất, giải pháp bảo vệ môi trường, ước tính tổng mức đầu tư và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch chuẩn hóa.

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vận hành 2 nhà ga hành khách (T1 nội địa và T2 quốc tế) với tổng công suất thiết kế khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm. Sau khi quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được phê duyệt mở rộng lên 1.960 ha, Nội Bài trở thành sân bay có quy mô lớn thứ hai tại miền Bắc. Việc sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch sẽ giúp Nội Bài chủ động đón đầu tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không Vùng Thủ đô trong thời gian tới.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý ranh giới đất đai khi thực hiện các giao dịch liên quan.