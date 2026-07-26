Quy hoạch Cảng hàng không Vân Phong: Sân bay mặt biển 9.200 tỷ tại Khánh Hòa Cảng hàng không Vân Phong quy mô 497ha, vốn 9.214 tỷ đồng được quy hoạch nằm hoàn toàn trên mặt nước, tạo động lực phát triển mới cho kinh tế biển Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa sắp triển khai dự án Cảng hàng không Vân Phong với quy mô hơn 497ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.214 tỷ đồng. Đây là công trình hàng không đầu tiên tại Việt Nam được định hướng xây dựng hoàn toàn trên mặt nước, nằm trong điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc vừa được phê duyệt.

Quy mô kỹ thuật và vị trí Cảng hàng không Vân Phong

Cảng hàng không Vân Phong được quy hoạch đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, đặt trong Khu kinh tế Vân Phong. Về vị trí kết nối, công trình nằm cách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khoảng 108km về phía Nam và cách Cảng hàng không Tuy Hòa khoảng 48km về phía Bắc.

Theo định hướng phát triển, công suất thiết kế của sân bay dự kiến đạt 1,5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và mở rộng lên 2,5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050. Thiết kế xây dựng hoàn toàn trên mặt biển giúp tối ưu không gian quỹ đất liền và tạo lợi thế kết nối giao thông đường hải - hàng không.

Khánh Hòa sẽ có sân bay nằm hoàn toàn trên mặt biển đầu tiên của Việt Nam. Ảnh minh họa

Bổ sung 7 cảng hàng không vào quy hoạch toàn quốc

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc đã bổ sung thêm 7 sân bay mới, bao gồm: Vân Phong, Ninh Bình, Gia Bình, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen và Phan Thiết.

Trong giai đoạn 2021-2030, Việt Nam sẽ quản lý và đầu tư mạng lưới 36 cảng hàng không (gồm 19 sân bay quốc tế và 17 sân bay nội địa). Tổng công suất thiết kế toàn hệ thống đạt hơn 249 triệu hành khách/năm, với nhu cầu vốn đầu tư ước tính 577.572 tỷ đồng.

Đến năm 2050, mạng lưới được nâng lên 37 cảng hàng không nhờ bổ sung cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô. Tổng công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 533,5 triệu hành khách/năm, tổng nhu cầu vốn đầu tư đạt khoảng 586.505 tỷ đồng.

Động lực bứt phá cho hạ tầng và kinh tế biển Khánh Hòa

Bên cạnh hạ tầng hàng không mới, địa phương hiện sở hữu đường bờ biển dài khoảng 490km (gồm 385km thuộc tỉnh Khánh Hòa cũ và 105km thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ), trở thành địa phương có chiều dài bờ biển lớn nhất cả nước.

Việc bổ sung Cảng hàng không quốc tế Vân Phong giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức, tạo xung lực phát triển logistics, dịch vụ hàng hải và du lịch cao cấp cho Khu kinh tế Vân Phong cùng khu vực Nam Trung Bộ.

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật và tổng mức đầu tư dự án có thể thay đổi tùy theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết ở từng giai đoạn triển khai.