Quy hoạch cảng nước sâu Hòn Khoai và cầu vượt biển 18km tại Cà Mau: Tầm nhìn cửa ngõ quốc tế Tỉnh Cà Mau triển khai dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai đón tàu 250.000 DWT cùng cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hơn 18km, định hướng trở thành đảo di sản thông minh.

Tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh đầu tư cụm hạ tầng chiến lược bao gồm cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến giao thông vượt biển kết nối trực tiếp từ đất liền. Đây là bước đi then chốt nhằm biến khu vực này thành trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cảng nước sâu Hòn Khoai: Tiếp nhận tàu trọng tải 250.000 DWT

Theo quy hoạch, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai là hạng mục hạt nhân của toàn khu vực. Dự án bao gồm hệ thống bến cảng dài khoảng 1km, được thiết kế với năng lực tiếp nhận các tàu vận tải siêu trường siêu trọng có trọng tải lên đến 250.000 DWT. Công suất thiết kế của cảng dự kiến đạt khoảng 20 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi đi vào vận hành, hệ thống cảng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí logistics cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Công trình không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu mà còn chia sẻ áp lực đáng kể cho hệ thống cảng biển tại TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Phối cảnh cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai cách đất liền khoảng 17km. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tuyến cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối liền Mũi Cà Mau

Song song với hạ tầng cảng, tuyến giao thông vượt biển từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai đã được khởi công từ tháng 8/2025. Với tổng chiều dài hơn 18km, đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và đứng thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á sau khi hoàn thành.

Công trình được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 80km/h. Trên công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa hệ thống khoan cọc nhồi, cần cẩu và xà lan để triển khai đồng thời nhiều mũi thi công. Việc vận chuyển vật liệu và xây dựng móng trụ ngoài biển được kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật để đảm bảo tiến độ trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Phối cảnh cầu vượt biển Hòn Khoai. Ảnh: Internet

Định hướng phát triển đảo di sản và trung tâm kinh tế biển 2050

Quần đảo Hòn Khoai, với diện tích đảo lớn nhất khoảng 400ha, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Tầm nhìn đến năm 2050, khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình "đảo di sản, đảo thông minh, đảo xanh", trở thành biểu tượng phát triển bền vững tại vùng biển Tây Nam.

Trong giai đoạn đến năm 2030, địa phương ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng lưỡng dụng, trung tâm logistics, năng lượng tái tạo và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Sự kết hợp giữa cảng nước sâu và cầu vượt biển sẽ tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ, mở ra cửa ngõ kết nối trực tiếp từ cực Nam Tổ quốc ra các tuyến hàng hải quốc tế.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.