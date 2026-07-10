Quy hoạch cao tốc 44.000 tỷ nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành dài gần 40km đang thực hiện tham vấn đánh giá tác động môi trường. Công trình có tổng vốn 44.000 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng về báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án thành phần 2, thuộc tuyến cao tốc đô thị kết nối Hồ Tràm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư lên đến gần 44.000 tỷ đồng.

Chi tiết quy hoạch và hướng tuyến dự án

Dự án do Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm (thành viên Masterise Group) làm chủ đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Theo hồ sơ thiết kế, tuyến cao tốc có tổng chiều dài gần 40km, đóng vai trò là mạch máu kết nối trực tiếp khu vực phía Đông TP.HCM với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm đầu của dự án nằm tại Km2+270 (điểm cuối dự án thành phần 1) thuộc địa phận Phường Tân Thành. Điểm cuối giao với đường ĐT.994, đoạn ven biển Vũng Tàu - Bình Châu. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã và phường gồm: Phường Tân Thành, Xã Kim Long, Xã Ngãi Giao, Xã Nghĩa Thành, Xã Bình Gia, Xã Xuân Sơn, Xã Hòa Hội, Xã Hồ Tràm và Xã Xuyên Mộc, TP.HCM.

Bản đồ hướng tuyến dự án.

Quy mô sử dụng đất và các chỉ tiêu kỹ thuật

Dự án dự kiến sử dụng vĩnh viễn hơn 407 ha đất để phục vụ thi công. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất bao gồm:

Đất nông nghiệp: Khoảng 349,55 ha (chiếm phần lớn diện tích), bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất lúa và hơn 271 ha đất trồng cây lâu năm.

Khoảng 349,55 ha (chiếm phần lớn diện tích), bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất lúa và hơn 271 ha đất trồng cây lâu năm. Đất lâm nghiệp: Khoảng 36,38 ha, bao gồm đất rừng phòng hộ (8,33 ha) và đất rừng đặc dụng (26,08 ha).

Khoảng 36,38 ha, bao gồm đất rừng phòng hộ (8,33 ha) và đất rừng đặc dụng (26,08 ha). Đất phi nông nghiệp và thủy sản: Khoảng 58,24 ha.

Về quy mô xây dựng, trong giai đoạn 1, dự án sẽ hình thành 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên tại các khu vực dân cư. Riêng đoạn băng qua rừng Bình Châu - Phước Bửu được thiết kế đặc thù với 6 làn xe và chiều rộng cầu khoảng 32m để giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái.

Khi hoàn thiện toàn bộ, tuyến đường sẽ đạt mặt cắt ngang tối thiểu 79,5m, bao gồm 6 làn xe cao tốc và 6 làn xe song hành. Đoạn qua khu vực rừng sẽ có bề rộng 42m, tích hợp thêm 2 làn dành riêng cho xe thô sơ.

Hệ thống nút giao và kết nối hạ tầng

Để đảm bảo tính liên kết vùng, dự án đầu tư 6 nút giao liên thông trọng điểm, kết nối trực tiếp với các trục đường huyết mạch hiện hữu bao gồm: Quốc lộ 56, ĐT.996, ĐT.997, ĐT.998 (ĐT.328), Quốc lộ 55 và ĐT.994. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm bao gồm 1 cầu cạn ở cuối tuyến, 6 cầu vượt nút giao, 8 cầu vượt dòng chảy và các cầu trên đường song hành.

Dự án được chia làm 2 thành phần chính:

Dự án thành phần 1: Xây dựng nút giao kết nối ĐT.991 với Vành đai 4 TP.HCM, chiều dài khoảng 2,27km.

Xây dựng nút giao kết nối ĐT.991 với Vành đai 4 TP.HCM, chiều dài khoảng 2,27km. Dự án thành phần 2: Xây dựng đoạn tuyến chính từ Km2+270 đến nút giao ĐT.994 và hệ thống điều hành giao thông thông minh, chiều dài khoảng 39,8km.

Tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành được đánh giá là dự án chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển hướng biển. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành đến các trung tâm du lịch biển, thúc đẩy mạnh mẽ mảng dịch vụ logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Nam Bộ.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức từ chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.