Quy hoạch cao tốc 7km đi qua xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 Xã Khánh Hội dự kiến đón tuyến cao tốc mới dài 7km chạy dọc phía tây, kết nối từ khu vực chùa Gội đến trường THCS Khánh Thủy theo quy hoạch hạ tầng tỉnh Ninh Bình.

Xã Khánh Hội là đơn vị hành chính nằm về phía nam của tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên 22,89 km2 và quy mô dân số đạt 23.641 người. Về vị trí địa lý, xã nằm cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 22 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 115 km.

Chi tiết quy hoạch tuyến cao tốc mới tại xã Khánh Hội

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Khánh Hội sẽ có thêm một số tuyến giao thông trọng điểm được mở mới. Đáng chú ý nhất là dự án đường cao tốc chạy xuyên qua địa bàn xã.

Cụ thể, tuyến đường cao tốc này sẽ chạy dọc theo phía tây của xã Khánh Hội với tổng chiều dài đoạn đi qua xã khoảng 7 km. Điểm đầu của đoạn tuyến nằm gần khu vực chùa Gội, sau đó kéo dài và kết thúc tại điểm gần trường THCS Khánh Thủy. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ tạo ra trục giao thông huyết mạch, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế cho khu vực phía nam tỉnh Ninh Bình.

Xã Khánh Hội trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Khánh Hội trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Hạ tầng giao thông hiện hữu và khả năng kết nối

Hiện nay, xã Khánh Hội đã sở hữu mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện với các trục chính bao gồm Đường tỉnh 481B và Đường tỉnh 481C chạy qua địa bàn. Bên cạnh đó, xã còn nằm trong vùng ảnh hưởng và dễ dàng tiếp cận với nhiều tuyến giao thông quốc gia quan trọng khác:

Quốc lộ 10: Nằm ở phía tây nam xã.

Nằm ở phía tây nam xã. Quốc lộ 37B: Nằm ở phía đông bắc xã.

Nằm ở phía đông bắc xã. Cao tốc 01: Nằm ở phía tây bắc xã.

Việc hình thành tuyến cao tốc mới trong tương lai không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Khánh Hội đến các trung tâm kinh tế lân cận mà còn làm gia tăng giá trị bất động sản và tiềm năng công nghiệp, dịch vụ của khu vực này.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh thực địa và pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.