Xây dựng Đảng Quy hoạch cấp xã kiến tạo dư địa phát triển Quy hoạch chi tiết xã, phường không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà còn là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng.

Quy hoạch chi tiết xã, phường hiện đang được người dân, doanh nghiệp quan tâm

Hoàn thiện quy hoạch, tạo dư địa phát triển

Trong quá trình tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến của người dân, doanh nghiệp đều mong muốn quy hoạch sớm được hoàn thiện để có cơ sở triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng và ổn định đời sống. Bởi lẽ, khi chưa có quy hoạch đồng bộ, nhiều nguồn lực vẫn đang bị “đóng băng”, nhiều cơ hội phát triển chưa thể hiện thực hóa.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển mới được tổ chức theo hướng liên kết vùng, phát huy lợi thế của từng tiểu vùng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, đưa thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 8.000 USD/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch cấp xã giữ vai trò nền tảng. Đây là cấp quy hoạch trực tiếp định hướng phát triển không gian sản xuất, dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các vùng động lực và quỹ đất dành cho thu hút đầu tư. Nếu quy hoạch được xây dựng khoa học, đồng bộ, tầm nhìn dài hạn sẽ tạo ra “bản đồ phát triển” rõ ràng cho từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng tài nguyên.

Những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh. Đáng chú ý, khu vực trung tâm được xác định có vai trò động lực là xã Đức Trọng đã được phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng theo định hướng phát triển thành đô thị thông minh, đóng vai trò hạt nhân của vùng trung tâm và trung tâm hành chính mới của tỉnh đến năm 2050.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà báo cáo tiến độ quy hoạch xã

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao tổ chức lập quy hoạch đối với các phường, xã liền kề Đà Lạt như: Xuân Trường, Lâm Viên, Cam Ly, Lang Biang. Đây là những khu vực có tiềm năng lớn về du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển đô thị sinh thái, được kỳ vọng hình thành vành đai phát triển mới, kết nối chặt chẽ với trung tâm Đà Lạt.

Hoàn thiện quy hoạch để bứt phá tăng trưởng

Theo tiến độ hiện nay, hàng chục xã trên tổng số hơn 100 xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung để lấy ý kiến và tiếp tục trình Sở Xây dựng thẩm định. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tuy nhiên tiến độ chung vẫn cần được đẩy nhanh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi làm việc, đôn đốc chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quy hoạch

Thực tế cho thấy, quá trình lập quy hoạch cấp xã vẫn còn gặp không ít khó khăn. Kinh phí dành cho công tác quy hoạch còn hạn chế, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn và đơn vị tư vấn tại cơ sở còn thiếu. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ thông qua việc tăng cường nguồn lực, huy động các đơn vị tư vấn có năng lực, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp giữa các ngành, địa phương.

Quan trọng hơn, quy hoạch không thể chỉ dừng ở việc phân chia không gian hành chính mà phải trở thành công cụ kiến tạo phát triển. Mỗi xã, phường cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh, định vị vai trò trong tổng thể phát triển của tỉnh để xây dựng các định hướng phù hợp.

Đối với tiểu vùng trung tâm như: Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, quy hoạch sẽ hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics, trung tâm công nghệ, dịch vụ hỗ trợ Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và các ngành công nghiệp sạch. Trong khi đó, khu vực trung tâm hành chính mới tại Đức Trọng sẽ từng bước hình thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và ứng dụng công nghệ xanh trong quản lý đô thị.

Ông Hoàng Việt Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết: “Tại xã Đinh Văn Lâm Hà, việc lập nhiệm vụ quy hoạch cũng được triển khai đúng tiến độ đề ra. UBND xã đã ban hành kế hoạch, phê duyệt dự toán và tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định. Công tác lấy ý kiến được thực hiện đồng thời ở cả cấp xã và cấp tỉnh, bảo đảm tính toàn diện và khách quan. Đến nay, hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã cơ bản hoàn thành, các ý kiến góp ý đã được tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầy đủ”.

Tại xã Hiệp Thạnh, công tác lập nhiệm vụ quy hoạch được triển khai khẩn trương, đúng quy trình. UBND xã đã ban hành các kế hoạch tổ chức lập quy hoạch đến năm 2050, đồng thời chủ động điều chỉnh, hoàn thiện nội dung kế hoạch cho phù hợp với quy định hiện hành. Công tác lấy ý kiến được thực hiện với sự tham gia đầy đủ của các phòng, ban, đơn vị và các sở, ngành liên quan. Địa phương đã chủ động bố trí kinh phí hơn 490 triệu đồng để triển khai lập quy hoạch, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện.

Liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo, lưu ý lãnh đạo UBND các xã, phường cần sâu sát, quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch; chủ động xác định rõ dư địa, thế mạnh và định hướng phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để xây dựng quy hoạch chung bảo đảm chất lượng, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.