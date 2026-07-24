Thời sự Lâm Đồng Quy hoạch chung liên phường Phước Hội và La Gi phải tạo được động lực phát triển mới cho khu vực Sáng 24/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Quy hoạch chung đô thị 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi đến năm 2050.

Quang cảnh cuộc họp quy hoạch chung đô thị 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi đến năm 2050

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban 2) - đơn vị chủ đầu tư, sau khi UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đơn vị đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập dự toán chi phí quy hoạch và triển khai các thủ tục thẩm định phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.

Ông Nguyễn Minh Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tại cuộc họp

Đến nay, Ban 2 đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đơn vị cũng đã làm việc với các địa phương để rà soát định hướng phát triển, phương án sử dụng đất và đề nghị UBND các phường Phước Hội, La Gi bổ sung các nội dung cần cập nhật vào đồ án quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển.

Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội Nguyễn Mậu Sâm báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương cũng báo cáo quy hoạch, định hướng phát triển của từng phường và khu vực lân cận.

Theo đó, phường Phước Hội được định hướng phát triển theo mô hình đô thị biển gắn với công nghiệp, logistics, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch biển, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo, tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Chủ tịch UBND phường La Gi Đặng Thị Hồng Lâm báo cáo tại cuộc họp

Đối với phường La Gi, định hướng quy hoạch tập trung phát triển không gian đô thị ven sông Dinh và ven biển; hình thành trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; phát triển du lịch biển kết hợp chỉnh trang, nâng cấp khu đô thị hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời giữ gìn bản sắc đô thị ven sông, ven biển.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo và thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh việc lập quy hoạch phải bám sát định hướng Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, cần xác định rõ các khu vực đất rừng, đất lâm nghiệp, đất quốc phòng - an ninh và việc quy hoạch, sử dụng từng loại đất phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Quy hoạch cũng cần xác định rõ khu vực tạo điểm nhấn, tính toán quy mô dân số, nhu cầu sử dụng nước, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng lưu ý quy hoạch phải tính đến lộ trình đầu tư theo từng giai đoạn, phân chia rõ từng khu vực để thuận lợi trong công tác quản lý và huy động nguồn lực thực hiện. Đồng thời, cập nhật các tính toán về khu vực bờ biển trong dài hạn để thích ứng với yêu cầu phát triển và các yếu tố tác động trong tương lai.

“ Phải dành quỹ đất hợp lý phát triển các không gian công cộng, nhất là khu vực ven biển để bảo đảm người dân và du khách được tiếp cận, thụ hưởng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định, quy hoạch chung liên phường Phước Hội và La Gi phải tạo được động lực phát triển mới cho khu vực, có tầm nhìn dài hạn, phải bảo đảm tính khả thi để sớm triển khai trên thực tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, làm rõ quy mô các tuyến giao thông đối ngoại, các khu chức năng trọng điểm và các định hướng phát triển không gian đô thị, làm cơ sở xây dựng khu vực Phước Hội - La Gi trở thành đô thị biển hiện đại, phát triển bền vững.