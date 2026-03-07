Quy hoạch chung xã Gio Linh đến năm 2050: Định hướng trở thành đô thị loại III Tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xã Gio Linh quy mô gần 9.700 ha, định hướng phát triển công nghiệp, logistics và đô thị sinh thái dọc các trục Quốc lộ 1, Quốc lộ 9.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Gio Linh đến năm 2050. Với tổng diện tích lập quy hoạch hơn 9.681 ha, khu vực này được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới tại phía Nam tỉnh Quảng Trị, tập trung vào mô hình đô thị xanh, hiện đại và bền vững.

Một dự án quy mô lớn triển khai tại xã Gio Linh.

Chi tiết quy hoạch và lộ trình phát triển đô thị

Khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với diện tích 9.681,27 ha. Mục tiêu chiến lược là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đồng thời duy trì nền tảng nông nghiệp bền vững.

Lộ trình phát triển không gian đô thị được chia làm hai giai đoạn chính:

Giai đoạn đến năm 2030: Tập trung phát triển khu vực đô thị trung tâm trên cơ sở mở rộng không gian thị trấn Gio Linh (cũ). Quy mô dự kiến khoảng 1.700 ha, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn đô thị loại III.

Tập trung phát triển khu vực đô thị trung tâm trên cơ sở mở rộng không gian thị trấn Gio Linh (cũ). Quy mô dự kiến khoảng 1.700 ha, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn đô thị loại III. Giai đoạn đến năm 2050: Mở rộng không gian đô thị lên khoảng 5.000 ha. Định hướng phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, dịch vụ và logistics, lấy các trục giao thông đối ngoại làm xương sống phát triển.

Hạ tầng giao thông và động lực tăng trưởng

Xã Gio Linh sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên các trục giao thông huyết mạch quốc gia, bao gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 9, tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến tránh phía Đông. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình kinh tế đa dạng như thương mại - dịch vụ, logistics và công nghiệp.

Trong tương lai, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên nguồn lực phát triển Khu công nghiệp Quán Ngang, các khu thương mại và khu dân cư đô thị mới dọc theo Quốc lộ 1. Khu vực nông thôn sẽ tập trung vào nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao để thích ứng với điều kiện tự nhiên vùng cát ven biển và vùng gò đồi phía Tây.

Dự báo quy mô dân số và tác động kinh tế

Theo nhiệm vụ quy hoạch, quy mô dân số tại xã Gio Linh được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ:

Năm 2030: Dự kiến đạt khoảng 35.692 người.

Dự kiến đạt khoảng 35.692 người. Năm 2050: Dự kiến đạt khoảng 47.574 người.

Việc hình thành một đô thị quy mô lớn không chỉ nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn tạo ra dư địa phát triển cho thị trường bất động sản địa phương. Các khu đô thị sinh thái và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn lực đầu tư lớn vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Thời gian lập quy hoạch dự kiến tối đa không quá 09 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị thực hiện. UBND xã Gio Linh được giao trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, trong khi Sở Xây dựng sẽ thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt chính thức.

*Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện giao dịch.