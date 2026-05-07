Quy hoạch chung xã Hải Lăng đến năm 2050: Trung tâm logistics và công nghiệp phía Nam Quảng Trị Với quy mô gần 117 km2, quy hoạch xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị định hướng trở thành đầu mối giao thương trọng điểm, kết nối Khu kinh tế Đông Nam và các trục cao tốc quốc gia.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với tầm nhìn chiến lược đến năm 2050. Đồ án quy hoạch này không chỉ nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển của tỉnh mà còn tạo ra khung pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Quy hoạch mới mở ra không gian phát triển mới cho xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tầm nhìn chiến lược và lộ trình phát triển 25 năm

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 116,89 km2, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thời hạn quy hoạch được xác định kéo dài 25 năm, chia làm hai giai đoạn then chốt:

Giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2030): Tập trung hoàn thiện các tiêu chí chuẩn nông thôn mới; phát triển khu vực La Vang trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch theo tiêu chuẩn đô thị loại III.

Tập trung hoàn thiện các tiêu chí chuẩn nông thôn mới; phát triển khu vực La Vang trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch theo tiêu chuẩn đô thị loại III. Giai đoạn dài hạn (đến năm 2050): Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn liền với hệ thống logistics liên vùng và các khu công nghiệp trọng điểm.

Mục tiêu cốt lõi của đồ án là rà soát, cập nhật và điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn hiện hữu để đảm bảo tính đồng bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Đây sẽ là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn.

Định hướng không gian: Đầu mối logistics và công nghiệp

Xã Hải Lăng được định hướng trở thành vùng phát triển kinh tế tổng hợp phía Nam tỉnh Quảng Trị. Trong đó, các lĩnh vực mũi nhọn bao gồm thương mại - dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến nông - lâm sản và nông nghiệp công nghệ cao.

Đáng chú ý, địa phương này sở hữu vị trí chiến lược khi là điểm kết nối quan trọng giữa đô thị Quảng Trị, khu vực Diên Sanh và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Vai trò cửa ngõ giao thương được củng cố nhờ mạng lưới hạ tầng giao thông huyết mạch đi qua địa bàn như:

Quốc lộ 1 và Quốc lộ 15D.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hệ thống đường sắt Bắc - Nam.

Sự kết hợp giữa các trục giao thông này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics, phục vụ không chỉ cho tỉnh Quảng Trị mà còn cho cả hành lang kinh tế Đông - Tây.

Các dự án động lực và hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch mới xác định xã Hải Lăng là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư với các dự án mang tính dẫn dắt. Cụ thể, khu vực sẽ tập trung phát triển Khu công nghiệp (KCN) Quảng Trị, các cụm công nghiệp tập trung và các khu đô thị dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đó, khu du lịch La Vang sẽ được đầu tư bài bản để trở thành điểm đến du lịch tâm linh và dịch vụ chất lượng cao.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật nông thôn theo hướng hiện đại. Việc phát triển phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh lương thực và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trách nhiệm thực hiện và tiến độ

UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND xã Hải Lăng chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch. Thời gian thực hiện tối đa không quá 09 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn. Sở Xây dựng sẽ đóng vai trò thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt chính thức.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý đất đai, tạo quỹ đất sạch và không gian phát triển minh bạch cho các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp và đô thị trong thời gian tới.

*Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức tại địa phương.