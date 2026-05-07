Quy hoạch dải ven sông Sài Gòn: Dự án 29.300 tỷ đồng thay đổi diện mạo trung tâm TP.HCM TP.HCM khởi công dự án chỉnh trang dải ven sông từ Bến Bạch Đằng đến Khánh Hội quy mô 73,3 ha. Dự án bao gồm công viên văn hóa, không gian ngầm và mở rộng hạ tầng giao thông.

TP.HCM cùng tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và chỉnh trang cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với tổng vốn đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Dự án có quy mô 73,3 ha, được kỳ vọng sẽ hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử - du lịch trọng yếu ven sông Sài Gòn, đồng thời gia tăng đáng kể diện tích công cộng cho khu vực trung tâm.

Dự án chỉnh trang dải ven sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng.

Quy hoạch trục không gian văn hóa 73,3 ha

Dải đất ven sông dài gần 3 km, kéo dài từ cầu Ba Son đến cầu Tân Thuận, sẽ được chuyển đổi công năng từ khu vực kho bãi, nhà xưởng cũ thành tổ hợp công viên và không gian văn hóa. Trong đó, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được cải tạo thành công viên văn hóa rộng 9,6 ha, tạo sự kết nối liền mạch với Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Dải đất ven sông dài gần 3 km hiện chủ yếu là kho bãi, nhà xưởng và công trình cảng cũ.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Công viên được thiết kế dựa trên ý tưởng "dòng chảy lịch sử", chia thành 9 chương tương ứng với các giai đoạn cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn kiến trúc đặc biệt là việc phục dựng con tàu Amiral Latouche-Tréville theo bản thiết kế gốc từ Pháp. Đây là con tàu gắn liền với sự kiện ngày 5/6/1911 khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Con tàu sẽ được đóng theo bản thiết kế gốc của Pháp thay vì dùng kết cấu mô phỏng.

Triết lý bảo tồn di sản "vỏ cũ - lõi mới"

Đối với khu vực cảng Khánh Hội, dự án áp dụng phương pháp chỉnh trang theo triết lý "thích ứng di sản". Các nhà kho, nhà xưởng hiện hữu sẽ được giữ lại kiến trúc bên ngoài, trong khi không gian bên trong được cải tạo thành khu triển lãm, trung tâm sáng tạo, dịch vụ thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu vực cảng Khánh Hội hiện còn nhiều bến bãi, nhà kho đang hoạt động.

Các nhà kho hiện hữu sẽ được giữ lại phần kiến trúc bên ngoài theo phương pháp vỏ cũ - lõi mới.

Nâng cấp hạ tầng giao thông và không gian ngầm

Bên cạnh việc phát triển không gian xanh, dự án tập trung vào việc giải quyết bài toán giao thông kết nối giữa khu Nam và trung tâm TP.HCM. Trọng tâm là mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 làn lên 10 làn xe, xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu và hệ thống bãi đỗ xe hiện đại.

Đường Nguyễn Tất Thành: Mở rộng lên 10 làn xe, tích hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Mở rộng lên 10 làn xe, tích hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Cầu Tân Thuận 1: Tháo dỡ cầu cũ hơn 150 năm tuổi để xây mới quy mô 6 làn xe.

Tháo dỡ cầu cũ hơn 150 năm tuổi để xây mới quy mô 6 làn xe. Cầu Tân Thuận 2: Mở rộng lên 8 làn xe nhằm tăng cường năng lực thông hành.

Đường Nguyễn Tất Thành sẽ được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Trục đường chính nối khu Nam thường xuyên ùn tắc do hạ tầng chưa tương xứng.

Cầu Tân Thuận 1 sẽ được tháo dỡ để xây mới đồng bộ với hạ tầng khu vực.

Phát triển không gian ngầm tại Bến Bạch Đằng

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, dự án sẽ phát triển hệ thống trung tâm thương mại và bãi đỗ xe ngầm, giúp tối ưu hóa không gian trên mặt đất cho công viên và quảng trường. Cầu đi bộ dài 720 m vượt sông Sài Gòn đang được thi công sẽ nối liền khu vực này với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo thành trục cảnh quan điểm nhấn mới của thành phố.

Khu vực Bến Bạch Đằng sẽ được đầu tư bãi đỗ xe và trung tâm thương mại ngầm.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án dự kiến triển khai từ quý III/2024 đến quý II/2029. Riêng các hạng mục chỉnh trang di tích Bến Nhà Rồng dự kiến hoàn thành sớm vào dịp 2/9 năm nay để phục vụ người dân và du khách.