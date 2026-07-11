Quy hoạch đô thị Bắc Ninh đến năm 2050: Tầm nhìn thành phố 10 triệu dân Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm công nghiệp bán dẫn và AI hàng đầu.

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trung tâm công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn toàn cầu

Theo Quyết định số 1242 do lãnh đạo Chính phủ ký ban hành, đô thị Bắc Ninh được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh và hiện đại. Trọng tâm kinh tế của tỉnh sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, lấy khoa học và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Cụ thể, Bắc Ninh sẽ tập trung xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu với các lĩnh vực mũi nhọn bao gồm: công nghiệp điện tử, sản xuất bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu là biến nơi đây thành trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến này.

Bắc Ninh được định hướng xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Đại biểu nhân dân

Dự báo dân số vượt ngưỡng 10 triệu người

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong nhiệm vụ quy hoạch lần này là dự báo về sự gia tăng đột phá của quy mô dân số. Lộ trình phát triển dân số đô thị Bắc Ninh được xác định qua các giai đoạn cụ thể:

Đến năm 2040: Dự kiến đạt khoảng 7 - 8 triệu người, trong đó dân số thường trú chiếm từ 6,5 - 7 triệu người.

Dự kiến đạt khoảng 7 - 8 triệu người, trong đó dân số thường trú chiếm từ 6,5 - 7 triệu người. Đến năm 2050: Quy mô dân số tăng lên khoảng 8 - 9 triệu người.

Quy mô dân số tăng lên khoảng 8 - 9 triệu người. Tầm nhìn đến năm 2075: Đô thị Bắc Ninh có khả năng đáp ứng quy mô dân số trên 10 triệu người.

Song song với sự gia tăng dân số, quỹ đất xây dựng cũng được mở rộng tương ứng. Đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn dự kiến đạt khoảng 170.000 - 200.000 ha. Con số này sẽ tăng lên mức 200.000 - 240.000 ha vào năm 2050 để đảm bảo không gian phát triển hạ tầng và khu dân cư.

Hạ tầng logistics và kết nối đa phương thức

Quy hoạch xác lập vai trò của Bắc Ninh là đầu mối giao thông và trung tâm logistics đa phương thức của quốc gia. Hệ thống hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ trên cả 4 loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

Đáng chú ý, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ là hạt nhân thúc đẩy các khu đô thị dịch vụ và logistics xung quanh. Mạng lưới cảng cạn (ICD) sẽ được kết nối trực tiếp với sân bay này nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các trục giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội và các hành lang kinh tế quốc tế cũng được ưu tiên nâng cấp.

Phát triển đô thị hạt nhân và bảo tồn bản sắc

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, nhiệm vụ quy hoạch nhấn mạnh việc hình thành khu đô thị hạt nhân và trung tâm phức hợp chính trị - hành chính - kinh tế mới. Hệ thống hạ tầng xã hội như y tế chuyên sâu cấp vùng, giáo dục, văn hóa và thể thao sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại.

Đặc biệt, quá trình đô thị hóa vẫn gắn liền với việc bảo tồn di sản văn hóa Kinh Bắc. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và vùng sản xuất chuyên canh tại khu vực nông thôn (như tại Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh) sẽ được nghiên cứu để giữ gìn bản sắc truyền thống và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.