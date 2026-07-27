Quy hoạch đô thị Bắc Ninh tầm nhìn 2075: Sức chứa 10 triệu dân, định hướng trung tâm bán dẫn châu Á Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đặt mục tiêu phát triển siêu đô thị đa cực với 25.000 ha đất khu công nghiệp tập trung vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và logistics.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1389/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Mục tiêu cốt lõi của quy hoạch là đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực có khả năng dung nạp trên 10 triệu dân, đóng vai trò là trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu khu vực.

Lộ trình phát triển siêu đô thị đa cực

Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã. Đô thị Bắc Ninh được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chính, đồng thời thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Lộ trình phát triển được chia thành các giai đoạn chiến lược:

Đến năm 2030: Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và hình thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc.

Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và hình thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc. Đến năm 2040: Xây dựng nền kinh tế cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và logistics, vận hành toàn diện trên nền tảng số.

Xây dựng nền kinh tế cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và logistics, vận hành toàn diện trên nền tảng số. Đến năm 2050: Trở thành thành phố đáng sống mang đẳng cấp châu Á, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa Kinh Bắc.

Trở thành thành phố đáng sống mang đẳng cấp châu Á, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa Kinh Bắc. Đến năm 2075: Đạt quy mô dân số trên 10 triệu người với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại hoàn chỉnh.

Đô thị Bắc Ninh ngày càng hiện đại

Cấu trúc không gian và 25.000 ha đất phát triển công nghiệp

Không gian đô thị Bắc Ninh được tổ chức theo cấu trúc gồm 3 phân vùng phát triển, 4 hành栏 kinh tế và 6 cụm động lực:

Vùng phát triển công nghiệp - đô thị trung tâm đóng vai trò hạt nhân về công nghệ cao, giáo dục và công nghiệp bán dẫn. Vùng thương mại, dịch vụ và logistics phía Nam sông Đuống phát triển gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Vùng phía Đông tập trung cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên.

Trung tâm Bắc Ninh

Bắc Ninh quy hoạch khoảng 25.000 ha đất cho phát triển khu công nghiệp, dịch chuyển từ gia công lắp ráp sang sản xuất vi mạch, bán dẫn, AI, thiết bị bay không người lái và công nghiệp hàng không. Các khu công nghiệp hiện hữu sẽ được chuyển đổi sang mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ hoặc công nghiệp sinh thái. Hệ thống cụm công nghiệp quy mô 6.000 - 6.500 ha ưu tiên công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chính xác.

Hình thành 3 cực logistics và không gian dịch vụ - du lịch

Quy hoạch định hướng phát triển 3 trung tâm logistics lớn gồm Quế Võ (cảng cạn và đường thủy), Gia Bình (logistics hàng không) và Kép (đầu mối đường sắt liên vận quốc tế). Tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do gắn với sân bay Gia Bình và hệ thống cảng cạn ICD kết nối ga Kép - Đồng Đăng. Trung tâm thương mại cấp vùng và chợ đầu mối nông sản sẽ được bố trí tại phường Tiền Phong.

Ở lĩnh vực du lịch, địa phương tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch MICE và sinh thái. Các không gian du lịch trọng điểm bao gồm Khu du lịch Tây Yên Tử, vùng văn hóa Kinh Bắc cùng chuỗi sân golf nghỉ dưỡng tại Trí Quả, Phật Tích, Đào Viên, Dạm, Nham Biền, Khuôn Thần, Hố Cao và hồ Cấm Sơn.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở từng giai đoạn triển khai. Nhà đầu tư và người dân cần kiểm tra kỹ pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.