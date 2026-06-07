Quy hoạch đô thị cảng biển Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước: Động lực mới của TP.HCM TP.HCM định hướng hình thành các đô thị cảng biển hiện đại tại Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước, tận dụng lợi thế cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để thúc đẩy kinh tế biển.

TP.HCM đang đẩy mạnh lộ trình hình thành các đô thị cảng biển hiện đại tại xã Long Sơn, phường Phú Mỹ và phường Tân Phước. Đây được xem là chiến lược trọng tâm nhằm biến thành phố thành siêu đô thị có tốc độ tăng trưởng hai con số, dựa trên nền tảng khai thác tối đa lợi thế của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Chiến lược phát triển kinh tế biển hiện đại

Vào ngày 5/7/2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã thực hiện chuyến khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp (KCN) dầu khí Long Sơn (xã Long Sơn) và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước). Hoạt động này nhằm đánh giá toàn diện các tiềm năng và lợi thế của khu vực, từ đó đưa ra các định hướng quy hoạch cụ thể cho khu kinh tế biển.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi là xây dựng các đô thị cảng biển đồng bộ tại Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước. Những khu vực này sẽ đóng vai trò là cực tăng trưởng mới, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế biển và đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn thành phố trong tương lai.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa nhằm định hướng quy hoạch khu kinh tế biển hiện đại.

Long Sơn: Trung tâm công nghiệp dầu khí và hóa dầu

KCN dầu khí Long Sơn (xã Long Sơn) có quy mô khoảng 850 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư KCN dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) làm chủ đầu tư với tổng vốn ban đầu hơn 3.309 tỷ đồng. Dù đã được chấp thuận chủ trương từ năm 2008, dự án vẫn đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý và giải phóng mặt bằng.

Định hướng mới cho khu vực này là phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Mục tiêu là thu hút khoảng 15-20 tỷ USD vốn FDI, biến Long Sơn thành trung tâm công nghiệp dầu khí, hóa dầu hiện đại, có sự kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng nước sâu.

Phú Mỹ 3: Mô hình khu công nghiệp sinh thái tiêu chuẩn quốc tế

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 với quy mô gần 1.000 ha hiện là điểm sáng về hạ tầng kỹ thuật. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, khu vực này đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư và dự kiến sẽ vượt mốc 7 tỷ USD vào năm 2027. Đáng chú ý, tỷ suất đầu tư bình quân tại đây đạt mức 10-12 triệu USD/ha, một con số kỷ lục trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp.

Lợi thế lớn nhất của khu vực này là khoảng cách chỉ 2 km tới cảng Cái Mép - Thị Vải. Tại đây, Trung tâm Chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ đang được hoàn thiện với cảng cạn 38 ha và hệ thống kho bãi rộng 320.000 m². Dự án đang hướng tới mục tiêu trở thành KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam, cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Tân Phước và lợi thế từ cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam

Phường Tân Phước là nơi tọa lạc của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đơn vị có khả năng tiếp nhận các tàu container siêu trường siêu trọng lên đến 200.000 DWT. Đây là cửa ngõ quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam đi thẳng sang châu Âu, châu Mỹ mà không cần qua các trạm trung chuyển quốc tế.

Tính đến năm 2025, công suất của cụm cảng này đạt khoảng 152 triệu tấn hàng hóa và 6,5 triệu TEU container, chiếm hơn 34% tổng lượng container của cả nước. Vị trí chiến lược của Tân Phước càng được củng cố khi kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 và sân bay quốc tế Long Thành.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái cảng biển - logistics của khu vực.

Hướng tới mô hình siêu đô thị cảng biển bền vững

Việc phát triển dải đô thị Long Sơn - Phú Mỹ - Tân Phước không chỉ dừng lại ở mở rộng sản xuất công nghiệp mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái phức hợp bao gồm: cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị dịch vụ. Mô hình này sẽ gắn liền với Trung tâm Tài chính quốc tế mà TP.HCM đang xây dựng.

Chính quyền thành phố khẳng định sẽ ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, sử dụng công nghệ cao và cam kết gắn bó lâu dài. Đặc biệt, thành phố kiên quyết không chấp nhận các hành vi đầu cơ đất đai, ưu tiên quỹ đất cho phát triển công nghiệp xanh và hiện đại. Dự kiến, khu kinh tế biển này sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các chỉ tiêu kỹ thuật có thể được điều chỉnh theo quyết định mới nhất của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần kiểm tra pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.