Quy hoạch đô thị Hòa Thành hơn 20.000ha tại Tây Ninh: Trọng điểm công nghiệp 5.300ha Tỉnh Tây Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hòa Thành quy mô 20.619ha, tích hợp khu phức hợp công nghiệp - đô thị Mộc Bài Xuyên Á và hạ tầng kết nối vùng.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Thành. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian đô thị, đưa Hòa Thành trở thành trung tâm tổng hợp cấp tỉnh và cực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ với tầm nhìn đến năm 2050.

Quy mô quy hoạch và phạm vi mở rộng

Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 20.619 ha, bao gồm toàn bộ diện tích hành chính các phường Long Hoa, Hòa Thành, Thanh Điền và nghiên cứu mở rộng toàn bộ xã Thạnh Đức. Động thái này nhằm nâng tầm đô thị Hòa Thành từ loại III lên các tiêu chuẩn cao hơn, hướng tới đạt đô thị loại II trước năm 2030.

Ranh giới cụ thể của vùng quy hoạch được xác định: phía Bắc giáp Châu Thành, Tân Ninh, Ninh Thạnh; phía Đông giáp Cầu Khởi, Trường Mít; phía Tây giáp Ninh Điền, Long Chữ; phía Nam giáp Bến Cầu và Phước Thạnh.

Quy hoạch đô thị Hòa Thành mở rộng không gian về phía xã Thạnh Đức, kết nối hành lang kinh tế vùng.

Hạt nhân công nghiệp 5.300ha và Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á

Điểm nhấn quan trọng nhất trong đồ án là việc tích hợp Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á tại xã Thạnh Đức với quy mô khoảng 5.300 ha. Đây là mô hình kết hợp giữa công nghiệp và đô thị dọc theo hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương. Dự án dự kiến bao gồm 6 khu công nghiệp và 5 khu đô thị hiện đại.

Hiện tại, liên danh Becamex - VRG - VSIP đã ký biên bản ghi nhớ để triển khai dự án này. Trong giai đoạn 1 (2025-2030), các đơn vị sẽ tập trung phát triển 1.500 ha đất công nghiệp cùng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ. Đất xây dựng đô thị toàn vùng đến năm 2050 dự kiến đạt khoảng 10.000 ha.

Định hướng tính chất đô thị

Hòa Thành được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, sinh thái và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đô thị sẽ đóng vai trò là trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và giáo dục của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, quy hoạch nhấn mạnh việc bảo tồn bản sắc văn hóa Cao Đài và cảnh quan truyền thống đặc trưng của khu vực.

Đô thị Hòa Thành định hướng phát triển bền vững, kết hợp giữa hiện đại và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Chỉ tiêu kỹ thuật và dự báo dân số

Quy hoạch chung đô thị Hòa Thành tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) với các thông số kỹ thuật cụ thể:

Dân số: Dự kiến đạt 330.000 - 360.000 người vào năm 2035 và tăng lên 560.000 - 600.000 người vào năm 2050.

Dự kiến đạt 330.000 - 360.000 người vào năm 2035 và tăng lên 560.000 - 600.000 người vào năm 2050. Đất dân dụng: Chỉ tiêu từ 45-80 m²/người.

Chỉ tiêu từ 45-80 m²/người. Cây xanh công cộng: Tối thiểu 6 m²/người.

Tối thiểu 6 m²/người. Hạ tầng giao thông: Chiếm tối thiểu 18% diện tích đất xây dựng đô thị.

Chiếm tối thiểu 18% diện tích đất xây dựng đô thị. Y tế: Đảm bảo 4 giường bệnh/1.000 người cho hệ thống bệnh viện đa khoa.

Hệ thống giao thông sẽ được đầu tư mạnh mẽ để kết nối với cửa khẩu Mộc Bài, các tuyến cao tốc và hành lang kinh tế liên vùng. Các khu vực hiện hữu sẽ được chỉnh trang theo mô hình "ô bàn cờ" đặc trưng, trong khi các khu đô thị mới sẽ áp dụng tiêu chuẩn đô thị thông minh, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân.

Cơ hội và tác động kinh tế

Việc phê duyệt quy hoạch đô thị Hòa Thành tạo ra động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ cho Tây Ninh từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ cao cấp. Với vị trí đầu mối logistics và thương mại biên giới, Hòa Thành được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Đối với thị trường bất động sản, quy hoạch mở ra cơ hội lớn tại các khu vực như xã Thạnh Đức và dọc các trục hành lang kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người mua và nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý và tiến độ triển khai cụ thể của từng phân khu trước khi thực hiện giao dịch.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện.