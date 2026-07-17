Quy hoạch đô thị mới Tri Tôn tỉnh An Giang: Trung tâm du lịch văn hóa vùng Bảy Núi An Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tri Tôn đến năm 2050 với quy mô hơn 7.300 ha, định hướng phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3242/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tri Tôn đến năm 2050 với tỷ lệ 1/5.000. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển vùng Bảy Núi, chuyển đổi khu vực này thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái - tâm linh và nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Quy mô 7.300 ha và tầm nhìn phát triển đến năm 2050

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính xã Tri Tôn (sau sáp nhập) với tổng diện tích khoảng 7.314,26 ha (73,14 km²). Ranh giới địa lý của đô thị mới phía Bắc giáp xã Núi Cấm và xã Ba Chúc; phía Nam và phía Đông giáp xã Cô Tô; phía Tây giáp xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Lộ trình phát triển được chia thành hai giai đoạn trọng điểm: ngắn hạn đến năm 2030-2035 và dài hạn tầm nhìn đến năm 2050. Dự báo quy mô dân số sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 38.000 người vào năm 2030 và dự kiến chạm mốc 70.000 người vào năm 2050. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được thiết lập linh hoạt theo tiêu chuẩn đô thị loại III, trong đó đất dân dụng đạt 50-100 m²/người và đất đơn vị ở mới dao động từ 28-55 m²/người.

Quy hoạch chung đô thị mới Tri Tôn tỷ lệ 1/5.000 là bước đi quan trọng cụ thể hóa định hướng phát triển vùng Bảy Núi.

Định hướng đô thị văn hóa - du lịch làm trọng tâm

Đô thị mới Tri Tôn được định vị là đầu mối giao thông và trung tâm phát triển đa ngành, tập trung vào du lịch sinh thái - tâm linh, dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp điện sinh khối. Định hướng này tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên của vùng Bảy Núi (Thất Sơn) – nơi hội tụ các ngọn núi biểu tượng như Núi Cấm, Núi Tô, Núi Dài cùng hệ thống rừng tràm và cây thốt nốt đặc trưng.

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, các đơn vị tư vấn được yêu cầu nghiên cứu sâu về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt. Đặc biệt, hệ thống ao hồ tự nhiên và nhân tạo như Soài Chek, Tà Pạ sẽ được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn nước bền vững cho dân sinh và hoạt động du lịch.

Hệ thống ao hồ như Soài Chek, Tà Pạ được rà soát để đảm bảo nguồn nước cho dân sinh và phát triển du lịch bền vững.

Tiến độ triển khai và lấy ý kiến cộng đồng

Vào đầu tháng 7/2026, UBND xã Tri Tôn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới đến năm 2050. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các ban ngành và lãnh đạo các xã sáp nhập gồm xã Châu Lăng, xã Núi Tô và khu vực Tri Tôn cũ. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông và các giải pháp khai thác văn hóa Khmer để phát triển kinh tế.

UBND xã Tri Tôn hiện là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, UBND tỉnh An Giang sẽ chính thức phê duyệt đồ án để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Tiềm năng bùng nổ của thị trường du lịch và bất động sản

Với các điểm đến nổi tiếng như hồ Soài Chek, chùa Tà Pạ và các lễ hội đặc sắc như đua bò Bảy Núi, khu vực Tri Tôn đang trở thành tâm điểm du lịch của miền Tây. Sự xuất hiện của các mô hình homestay, farmstay và sản phẩm OCOP từ thốt nốt đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Quy hoạch mới được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý vững chắc cho các dự án hạ tầng lớn, biến Tri Tôn thành một đô thị xanh, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa dân tộc.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.