Quy hoạch đô thị Tân Thạnh 11.800ha tại Tây Ninh: Trọng điểm giao thương vùng Đồng Tháp Mười UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tân Thạnh quy mô hơn 11.800 ha, định hướng trở thành đô thị loại III hiện đại, kết nối trực tiếp với Cao tốc Bắc - Nam phía Tây và Quốc lộ 62.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chính thức ban hành Quyết định số 8489/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tân Thạnh. Với quy mô nghiên cứu lên tới 11.845 ha, đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi xã Tân Thạnh thành trung tâm đô thị loại III hiện đại, sinh thái, tập trung vào dịch vụ, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực biên giới Tây Nam.

Vị trí chiến lược và phạm vi quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích hành chính xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã số 350/ĐA-CP, ranh giới cụ thể của đô thị này được xác định như sau:

Phía Bắc: Giáp xã Thạnh Phước và xã Mộc Hóa.

Giáp xã Thạnh Phước và xã Mộc Hóa. Phía Đông: Giáp xã Thạnh Hóa và tỉnh Đồng Tháp.

Giáp xã Thạnh Hóa và tỉnh Đồng Tháp. Phía Nam: Giáp tỉnh Đồng Tháp.

Giáp tỉnh Đồng Tháp. Phía Tây: Giáp xã Nhơn Hòa Lập và xã Nhơn Ninh.

Đô thị Tân Thạnh sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười.

Mục tiêu phát triển đô thị loại III đến năm 2050

Quy hoạch hướng tới cụ thể hóa định hướng phát triển của tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đô thị Tân Thạnh được kỳ vọng trở thành đô thị dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và kinh tế biên mậu, đóng vai trò bổ trợ cho đô thị Kiến Tường.

Các mục tiêu trọng tâm bao gồm:

Hình thành đô thị sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị hiện hữu và phát triển các khu đô thị mới đồng bộ.

Hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp thoát nước và bảo tồn cảnh quan sông nước đặc thù của vùng.

Quy hoạch chú trọng yếu tố sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự báo quy mô dân số và chỉ tiêu sử dụng đất

Theo nhiệm vụ quy hoạch, dân số đô thị Tân Thạnh dự kiến đạt khoảng 35.400 – 35.500 người vào năm 2035 và tăng lên khoảng 44.700 – 45.600 người vào năm 2050. Sự gia tăng này bao gồm cả dân số cơ học từ các hoạt động du lịch và lao động tại các cụm công nghiệp.

Về quỹ đất, quy mô đất dân dụng đô thị đến năm 2050 dự kiến đạt từ 224 – 365 ha. Chỉ tiêu đất đơn vị ở được tính toán từ 28-45 m²/người, ưu tiên phát triển các loại hình nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân.

Hạ tầng giao thông và động lực từ các cụm công nghiệp

Đô thị Tân Thạnh nằm tại điểm giao của nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Đáng chú ý là Quốc lộ 62 và đường ĐT.829 (dự kiến nâng cấp thành Quốc lộ 30C). Sau năm 2030, các tuyến này sẽ được mở rộng từ 4-6 làn xe đoạn qua đô thị.

Ngoài ra, hệ thống giao thông còn được bổ sung bởi các tuyến ĐT.837, ĐT.829B, ĐT.829C (mở mới kết nối đi Cái Bè) và kết nối đường thủy thông qua sông Vàm Cỏ. Về phát triển công nghiệp, khu vực hiện có cụm công nghiệp (CCN) Vinh Khang (18 ha) đang hoạt động. Quy hoạch mới bổ sung thêm CCN Cà Nhíp (75 ha) và CCN Tân Bình (55 ha).

Các cụm công nghiệp mới sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế và thu nhập cho cư dân địa phương.

Triển vọng thị trường bất động sản

Việc phê duyệt quy hoạch chung 11.845 ha tạo ra cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu và chi tiết. Điều này hứa hẹn thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng, khu dân cư và thương mại dịch vụ.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh bởi cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.