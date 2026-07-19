Quy hoạch đô thị ven biển Phan Ngọc Hiển 23.700ha tại Cà Mau: Trung tâm logistics và kinh tế biển Cà Mau phê duyệt quy hoạch đô thị Phan Ngọc Hiển rộng 23.760 ha. Dự án định hướng trở thành trung tâm logistics, dịch vụ thương mại ven biển và kinh tế sinh thái.

UBND tỉnh Cà Mau vừa chính thức phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Phan Ngọc Hiển (xã Phan Ngọc Hiển) đến năm 2050. Với quy mô lập quy hoạch lên tới 237,6 km² (tương đương 23.760 ha), đây là bước đi chiến lược nhằm biến khu vực ven biển cực Nam Tổ quốc thành trung tâm hành chính, dịch vụ và logistics biển hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn quy hoạch đô thị ven biển động lực

Theo Quyết định số 2630/QĐ-UBND, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đây là khu vực có vị trí địa lý đặc thù với ba mặt giáp biển, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của tiểu vùng Đất Mũi.

Mục tiêu của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển hợp lý, xây dựng một đô thị ven biển tổng hợp dựa trên nền tảng kinh tế xanh và kinh tế sinh thái. Không gian đô thị sẽ được thiết kế gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, đảm bảo tính bền vững trước các thách thức về nước biển dâng.

Khu vực quy hoạch sẽ trở thành đô thị ven biển động lực của tiểu vùng Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Chức năng đa mục tiêu và dự báo phát triển dân số

Đô thị Phan Ngọc Hiển được định hướng phát triển với 5 chức năng cốt lõi:

Hành chính - Dịch vụ: Trung tâm thương mại và dịch vụ ven biển trọng điểm.

Trung tâm thương mại và dịch vụ ven biển trọng điểm. Kinh tế biển: Tập trung khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản công nghệ cao gắn với hậu cần nghề cá.

Tập trung khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản công nghệ cao gắn với hậu cần nghề cá. Du lịch: Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và văn hóa bản địa rừng ngập mặn.

Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và văn hóa bản địa rừng ngập mặn. Năng lượng & Logistics: Hình thành các khu năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics biển quy mô lớn.

Hình thành các khu năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics biển quy mô lớn. An cư: Xây dựng không gian cư trú bền vững, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Dự báo đến năm 2030, dân số đô thị đạt khoảng 38.000 người và tăng lên 50.000 người vào năm 2050. Các chỉ tiêu sử dụng đất được kiểm soát chặt chẽ: đất dân dụng đô thị tối đa 110 m²/người và nông thôn tối đa 150 m²/người, đảm bảo mật độ xây dựng phù hợp với cảnh quan sinh thái.

Hệ thống hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện sẽ được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Đột phá hạ tầng giao thông và kết nối liên vùng

Để hiện thực hóa tầm nhìn đô thị biển, tỉnh Cà Mau đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối xã Phan Ngọc Hiển với các khu vực lân cận:

Dự án nâng cấp đường ô tô: Tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, kết nối trung tâm xã Phan Ngọc Hiển với xã Đất Mũi, quy mô cấp III đồng bằng.

Tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, kết nối trung tâm xã Phan Ngọc Hiển với xã Đất Mũi, quy mô cấp III đồng bằng. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (CT.43): Tuyến đường chiến lược dài 90 km có điểm cuối tại xã Phan Ngọc Hiển, kết nối trực tiếp với cầu vượt biển đi cảng Hòn Khoai.

Tuyến đường chiến lược dài 90 km có điểm cuối tại xã Phan Ngọc Hiển, kết nối trực tiếp với cầu vượt biển đi cảng Hòn Khoai. Đường bộ ven biển: Các tuyến mới như ĐT.988D (14,3 km) sẽ kết nối trục ven biển với đường Hồ Chí Minh và cao tốc.

Các tuyến mới như ĐT.988D (14,3 km) sẽ kết nối trục ven biển với đường Hồ Chí Minh và cao tốc. Hạ tầng Logistics: Hình thành khu dịch vụ hậu cần cảng Hòn Khoai quy mô từ 800-1.000 ha và Khu công nghiệp Hòn Khoai (100 ha).

Các cụm công nghiệp tập trung vào chế biến thủy sản và gia công cơ khí sẽ là động lực kinh tế cho khu vực.

Quy trình lập quy hoạch dự kiến hoàn thiện trong vòng 6 tháng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Cà Mau thu hút các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, cảng biển và các khu đô thị mới, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng cực Nam.

*Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.