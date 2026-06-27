Quy hoạch đô thị ven biển Sông Đốc 8.300ha tại Cà Mau: Tầm nhìn đô thị loại III đến năm 2050 Cà Mau phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Sông Đốc quy mô 8.395ha, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển phía Tây và đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2050.

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau vừa chính thức ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Sông Đốc đến năm 2050. Với quy mô lập quy hoạch lên tới 8.395 ha, đây được xem là bước ngoặt chiến lược nhằm chuyển đổi không gian đô thị ven biển Tây, biến Phường Sông Đốc trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy mô dân số và định hướng phát triển đô thị loại III

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Phường Sông Đốc với 22 khóm (trước đây là ấp). Ranh giới tiếp giáp cụ thể: phía Đông giáp xã Trần Văn Thôi và xã Khánh Hưng (Tỉnh Cà Mau), phía Tây giáp Biển Tây, phía Nam giáp xã Phú Tân và xã Phú Mỹ (Tỉnh Cà Mau), phía Bắc giáp xã Khánh Hưng (Tỉnh Cà Mau).

Quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Phường Sông Đốc với ranh giới tiếp giáp Biển Tây và các xã lân cận thuộc Tỉnh Cà Mau.

Theo dự báo, quy mô dân số đô thị sẽ có sự tăng trưởng ấn tượng. Dự kiến đến năm 2030, dân số đạt khoảng 50.000 người và tăng lên 88.000 người vào năm 2050. Lực lượng lao động cũng được dự báo đạt khoảng 52.000 - 55.000 người vào giai đoạn 2050. Để đáp ứng nhu cầu này, diện tích đất đơn vị ở sẽ được mở rộng đáng kể, dự kiến đạt từ 246 - 396 ha theo tiêu chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Mục tiêu cốt lõi của đề án là xây dựng một đô thị đồng bộ, bền vững, có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu. Sông Đốc sẽ được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội để đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại III, đóng vai trò là đầu mối liên kết nội địa và ven biển.

Cực tăng trưởng kinh tế biển và dịch vụ logistics phía Tây

Sở hữu vị trí chiến lược trên trục giao thông quan trọng, giáp Đầm Thị Tường và cửa sông Ông Đốc, đô thị Sông Đốc được định hướng trở thành trung tâm điều phối hành chính, thương mại và sản xuất thủy hải sản của Tỉnh Cà Mau. Quy hoạch nhấn mạnh việc phát triển chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - thương mại - dịch vụ thủy sản gắn liền với kinh tế biển.

Khu công nghiệp Sông Đốc và Cảng Ông Đốc sẽ là động lực logistics mạnh mẽ cho khu vực ven biển phía Tây.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Sông Đốc sẽ được quy hoạch với diện tích từ 120 - 145,5 ha, trong đó khu vực phía Nam chiếm 100 ha. Khu vực này tập trung vào các ngành chế biến thủy sản công nghệ cao, sửa chữa tàu thuyền và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, Cảng Ông Đốc (cảng tổng hợp) và các cụm công nghiệp bổ sung sẽ tạo thành hệ sinh thái logistics mạnh mẽ, thúc đẩy giao thương quốc tế.

Đột phá hạ tầng kỹ thuật và thích ứng biến đổi khí hậu

Để hỗ trợ tầm nhìn đô thị loại III, quy hoạch đề ra nhu cầu hạ tầng kỹ thuật chi tiết theo từng giai đoạn:

Giao thông: Hoàn thiện tuyến vành đai Đông - Đông Nam, tăng diện tích đất giao thông đô thị lên 135-165 ha. Phát triển mạnh giao thông thủy du lịch trên tuyến sông Ông Đốc - Mỹ Bình và mở mới các trục đường ven biển.

Hoàn thiện tuyến vành đai Đông - Đông Nam, tăng diện tích đất giao thông đô thị lên 135-165 ha. Phát triển mạnh giao thông thủy du lịch trên tuyến sông Ông Đốc - Mỹ Bình và mở mới các trục đường ven biển. Cấp thoát nước: Mục tiêu đến năm 2050, 100% dân cư đô thị được tiếp cận nước sạch với nhu cầu 8.000-10.000 m³/ngày. Hệ thống thoát nước thải phải đạt tỷ lệ thu gom 90-100% và xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường.

Mục tiêu đến năm 2050, 100% dân cư đô thị được tiếp cận nước sạch với nhu cầu 8.000-10.000 m³/ngày. Hệ thống thoát nước thải phải đạt tỷ lệ thu gom 90-100% và xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường. Năng lượng và Viễn thông: Phát triển mạng lưới điện thông minh công suất 50-55 MW. Hạ tầng viễn thông sẽ được ngầm hóa hoàn toàn tại các khu vực trung tâm để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Phát triển mạng lưới điện thông minh công suất 50-55 MW. Hạ tầng viễn thông sẽ được ngầm hóa hoàn toàn tại các khu vực trung tâm để đảm bảo mỹ quan đô thị. Thích ứng thiên tai: Xây dựng các hồ điều hòa chống ngập thông minh và hệ thống đê kè ven biển để ứng phó với tình trạng nước biển dâng và sạt lở đất.

Chuyển đổi hành chính và tác động thị trường bất động sản

Việc Sông Đốc chính thức chuyển đổi từ đơn vị hành chính cấp xã sang phường đã nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối (99,99%) từ người dân địa phương. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là tên gọi mà còn là đòn bẩy để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và thu hút các dự án FDI lớn.

Giới phân tích nhận định, giá bất động sản tại các khu vực ven sông, gần Khu công nghiệp Sông Đốc và dọc theo các tuyến đường ven biển mới sẽ có xu hướng tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, quy hoạch cũng yêu cầu nghiên cứu sâu về bảo tồn hệ sinh thái Đầm Thị Tường và di sản văn hóa biển để đảm bảo phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.