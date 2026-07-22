Quy hoạch đô thị Việt Nam đến năm 2050: Hà Nội là thành phố toàn cầu, TP.HCM thành trung tâm tài chính Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch đô thị đến năm 2050, xác định 7 thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế và logistics của cả nước.

Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Việt Nam xác lập định hướng phát triển cho 7 đô thị trung tâm quốc gia, đóng vai trò cực tăng trưởng chiến lược để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Hà Nội và TP.HCM: Định hướng trở thành đô thị toàn cầu

Đối với Thủ đô Hà Nội, quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng thành phố theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Hà Nội được định vị là đô thị toàn cầu, thông minh và sáng tạo, có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thành phố sẽ tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, mở rộng giao thông công cộng khối lượng lớn theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Đặc biệt, trục sông Hồng sẽ được khai thác như không gian cảnh quan sinh thái - văn hóa cốt lõi.

Hà Nội định hướng là thành phố toàn cầu. Ảnh: Internet

Trong khi đó, TP.HCM được định hướng trở thành đô thị toàn cầu đa trung tâm, giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Mục tiêu quan trọng nhất là từng bước hình thành trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh cao. Quy hoạch nhấn mạnh việc ưu tiên quỹ đất cho phát triển kinh tế số, khai thác không gian ngầm và tăng cường kết nối với sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống cảng biển cửa ngõ.

TP. HCM sẽ là trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Internet

Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng: Các trung tâm chuyên biệt khu vực miền Bắc và miền Trung

Tại khu vực phía Bắc, Hải Phòng sẽ phát triển thành đô thị biển hiện đại, thông minh và là trung tâm logistics quốc gia. Thành phố đóng vai trò cửa ngõ ra biển của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển bền vững.

Tại miền Trung, Huế được định hướng là đô thị di sản đặc sắc của châu Á với mô hình thành phố Festival, phát triển theo hướng xanh và bền vững gắn với Quần thể Di tích Cố đô. Song song đó, Đà Nẵng sẽ là hạt nhân của vùng động lực miền Trung, tập trung vào kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế tầm cỡ.

Đồng Nai và Cần Thơ: Cửa ngõ chiến lược và động lực vùng phía Nam

Đồng Nai được xác định là cửa ngõ chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với các vùng phụ cận. Trọng tâm phát triển của tỉnh là khai thác tối đa lợi thế từ dự án sân bay quốc tế Long Thành, hình thành các cụm công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics hiện đại.

Tại khu vực miền Tây, Cần Thơ giữ vai trò đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị sông nước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là trung tâm trung chuyển hàng hóa và nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn. Các nhà đầu tư và người dân cần cập nhật dữ liệu pháp lý mới nhất tại địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.