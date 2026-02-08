Quy hoạch Đồng Nai đến năm 2065: Định hình đô thị sân bay và trung tâm hành chính 15.000 tỷ Thành phố Đồng Nai quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay đa trung tâm, tập trung đầu tư trung tâm hành chính mới 15.000 tỷ đồng và mở rộng quỹ đất Nhơn Trạch.

Thành phố Đồng Nai là đô thị sân bay đa trung tâm lấy sân bay quốc tế Long Thành và sông Đồng Nai làm hạt nhân phát triển không gian sinh thái, công nghiệp và dịch vụ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Định hướng này được cụ thể hóa theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 21/7/2026 nhằm xây dựng địa phương thành cực tăng trưởng đa chức năng hàng đầu khu vực.

Nghị quyết tầm nhìn 100 năm và 4 hành lang chiến lược

Nghị quyết số 16-NQ/TW xác định mục tiêu kinh tế cụ thể cho thành phố Đồng Nai: giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10%/năm, quy mô kinh tế đạt 44 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 9.200 USD và tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Đến năm 2035, quy mô GRDP dự kiến nâng lên 70 tỷ USD, đạt 150 tỷ USD vào năm 2045 và hướng tới 600 tỷ USD vào năm 2065.

Không gian đô thị được tổ chức theo 4 hành lang kinh tế chiến lược gồm: hành lang TP.HCM – Biên Hòa – Long Thành – Phước An; hành lang Biên Hòa – Dầu Giây – Tân Phú – Tây Nguyên; hành lang Phước Long – Đồng Xoài – Chơn Thành – biên giới; và hành lang Long Thành – Lâm Đồng – duyên hải Nam Trung Bộ. Nhằm phục vụ quy hoạch tổng thể, UBND thành phố yêu cầu tạm ngưng lập quy hoạch chung cấp xã, phường để tập trung nguồn lực xây dựng mô hình đô thị tích hợp lấy sân bay Long Thành làm hạt nhân.

Xây dựng Trung tâm hành chính 15.000 tỷ đồng và điều chỉnh quy hoạch Nhơn Trạch

Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chính trị – hành chính thành phố với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích 102,52 ha tại khu vực 2, phường Trấn Biên (chuyển đổi từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 cũ). Các hạng mục công trình bao gồm khối trung tâm hành chính cao tối đa 10 tầng nổi, tòa nhà liên cơ quan, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ và công viên ven sông. Thời gian thực hiện kéo dài từ quý III/2026 đến quý IV/2030, trong đó các hạng mục trọng yếu dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 theo hình thức hợp đồng BT.

Tại khu vực phía Nam, thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn 2050 với quy mô 511 ha. Việc điều chỉnh tập trung bổ sung tuyến đường kết nối cầu Phú Mỹ 2 đến đường ĐT.769D (lộ giới 100m) và thay đổi chức năng sử dụng đất tại 5 vị trí thuộc phường Nhơn Trạch và xã Phước An. Sau điều chỉnh, diện tích đất xây dựng đô thị tăng gần 400 ha, giúp đồng bộ hạ tầng với dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng.

Mở rộng công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng giao thông động lực

Ở khu vực phía Bắc, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 đã được phê duyệt với tổng diện tích 316,78 ha (Khu A rộng 132,75 ha tại phường Đồng Phú; Khu B rộng 184,02 ha tại phường Bình Phước). Dự án do Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư với tổng vốn 1.360 tỷ đồng. Khoảng 297 ha đất công nghiệp sẽ dành ưu tiên cho các ngành công nghệ cao, chế biến chế tạo ít gây ô nhiễm. Thời gian thi công hạ tầng từ năm 2025 đến 2028, dự kiến bắt đầu cho thuê đất từ cuối năm 2026.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đẩy mạnh bao gồm tuyến metro kéo dài từ Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới và sân bay Long Thành. Thành phố cũng áp dụng các cơ chế đặc thù tương tương TP.HCM về đất đai, tài chính và quy hoạch để thành lập các khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc biệt gắn liền với hệ thống logistics hàng không.

Tác động đối với thị trường bất động sản

Các bước đi quy hoạch tạo khung pháp lý rõ ràng cho thị trường bất động sản Đồng Nai phát triển theo hướng bền vững. Việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tại phường Trấn Biên cung cấp quỹ đất lớn cho thương mại, dịch vụ và nhà ở ven sông Đồng Nai. Tại Nhơn Trạch, việc tăng thêm gần 400 ha đất đô thị kết nối trực tiếp với cầu Phú Mỹ 2 giúp thúc đẩy phân khúc nhà ở, đất nền hạ tầng và đô thị sinh thái.

Ngoài ra, nguồn cung đất công nghiệp sạch từ Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Việc đẩy nhanh hoàn thiện các quy hoạch phân khu giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý chồng chéo, tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn vào khu vực.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các điều chỉnh chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người mua cần kiểm tra kỹ pháp lý dự án trước khi thực hiện giao dịch.