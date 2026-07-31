Quy hoạch Đồng Tháp: Lập 82 đồ án chung và bổ sung hơn 1.500 ha đất công nghiệp Đồng Tháp đẩy mạnh triển khai quy hoạch tỉnh với 82 đồ án chung đô thị - nông thôn và 5 khu công nghiệp mới quy mô hơn 1.560 ha, hình thành không gian phát triển đa cực.

Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thông qua kế hoạch lập 82 đồ án quy hoạch chung và phê duyệt quy hoạch phân khu cho 5 khu công nghiệp lớn với tổng diện tích hơn 1.560 ha. Động thái này nhằm định hình rõ mô hình đô thị đa cực và tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư.

Đồng loạt lập 82 đồ án quy hoạch chung đô thị và nông thôn

Tỉnh Đồng Tháp đã xác định kế hoạch lập tổng cộng 82 quy hoạch chung, bao gồm 21 quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 và 61 quy hoạch chung xã nông thôn tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000. Thời gian hoàn thành toàn bộ các đồ án này dự kiến trong giai đoạn 2026-2027.

Trong 21 quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm lập 5 đồ án quy mô lớn tại các khu vực Mỹ Tho, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cai Lậy và Gò Công. Hiện các đơn vị chuyên môn đã hoàn thành kế hoạch, dự toán, phương án khảo sát và dự thảo nhiệm vụ quy hoạch. Phần quy hoạch còn lại do UBND các xã, phường tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, công tác lập nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh đang được gấp rút triển khai. Phạm vi quy hoạch bao gồm các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà và xã Mỹ Thọ. Định hướng quy hoạch hướng tới tầm nhìn đến năm 2050, chú trọng phát triển giao thông kết nối, hành lang kinh tế ven sông Tiền, quỹ đất thương mại – dịch vụ – du lịch và các khu dân cư đồng bộ.

Phê duyệt quy hoạch phân khu hơn 1.500 ha đất công nghiệp

Về hạ tầng công nghiệp, tỉnh đã thống nhất giao Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức lập quy hoạch phân khu cho 5 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.560 ha, bao gồm:

KCN Tân Phước 3: Quy mô 450 ha tại xã Hưng Thạnh.

Quy mô 450 ha tại xã Hưng Thạnh. KCN Tân Phước 4: Quy mô 440 ha tại xã Hưng Thạnh.

Quy mô 440 ha tại xã Hưng Thạnh. KCN Tân Phước 5: Quy mô 270 ha tại xã Tân Phước 3.

Quy mô 270 ha tại xã Tân Phước 3. KCN Gò Công: Quy mô 200 ha tại xã Gia Thuận.

Quy mô 200 ha tại xã Gia Thuận. KCN Mỹ Phước: Quy mô 200 ha tại xã Tân Phước 1.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp tại xã Gia Thuận với quy mô 285 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án tập trung vào ngành dầu khí, công nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ.

Rà soát tiến độ các dự án khu đô thị và khu dân cư

Cùng với quy hoạch chung và công nghiệp, các dự án phát triển nhà ở cũng được rà soát kỹ lưỡng. Đối với Dự án Khu đô thị mới Mỹ Phú (thuộc phường Mỹ Trà), quy mô khoảng 16,35 ha, dự kiến phục vụ khoảng 2.800 cư dân với 430 nền đất, chính quyền địa phương đang chỉ đạo rà soát chi tiết về sản phẩm, nguồn vốn đầu tư và căn cứ pháp lý.

Tại phường Trung An, công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Trung An (diện tích 21,52 ha, phục vụ khoảng 4.830 cư dân) đang được đẩy nhanh. Dự án có bố trí quỹ đất dành cho trụ sở Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự, với kế hoạch hoàn thành hồ sơ hạ tầng giao thông kết nối trong quý IV/2026.

Tác động tới thị trường bất động sản và định hướng phát triển

Đồng Tháp đặt mục tiêu xây dựng mô hình đô thị đa cực với 6 đô thị trung tâm đến năm 2030 gồm Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Hồng Ngự, Cao Lãnh và Sa Đéc. Đồng thời, tỉnh phấn đấu phát triển khoảng 24 khu công nghiệp với tổng diện tích đạt 7.162 ha vào năm 2030, ưu tiên công nghiệp chế biến nông - thủy sản và logistics.

Việc lập đồng bộ 82 đồ án quy hoạch giúp hoàn thiện pháp lý đất đai và tạo cơ sở thu hút đầu tư hạ tầng. Những khu vực như Cao Lãnh, Mỹ Tho, Cai Lậy và các cụm công nghiệp tại xã Hưng Thạnh, xã Gia Thuận dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dòng vốn đầu tư vào bất động sản nhà ở, thương mại dịch vụ và công nghiệp.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ các dự án có thể điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.