Quy hoạch đường du lịch 4km tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phường Tây Hoa Lư dự kiến mở mới tuyến đường du lịch cảnh quan dài khoảng 4 km, kết nối từ trường THCS Ninh Giang đến bến đò Trường Yên theo quy hoạch đến năm 2050.

Phường Tây Hoa Lư, đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất tỉnh Ninh Bình, đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Đáng chú ý nhất là tuyến đường du lịch cảnh quan bao quanh di sản, hứa hẹn thay đổi diện mạo khu vực và thúc đẩy kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.

Chi tiết tuyến đường du lịch cảnh quan mới

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Tây Hoa Lư sẽ hình thành tuyến đường du lịch cảnh quan và phát triển du lịch. Tuyến đường này có chiều dài dự kiến khoảng 4 km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các điểm di sản và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Về lộ trình cụ thể, tuyến đường có điểm đầu nằm gần khu vực trường THCS Ninh Giang. Từ đây, đường chạy qua các khu vực dân cư và địa hình đặc trưng của địa phương, hướng về phía bến đò Trường Yên. Đây là trục giao thông được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận vùng lõi di sản.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Tây Hoa Lư trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Vị trí chiến lược và mạng lưới giao thông hiện hữu

Phường Tây Hoa Lư có tổng diện tích tự nhiên lên tới 84,96 km2 với quy mô dân số khoảng 46.648 người. Trụ sở hành chính của phường hiện được đặt tại khu vực xã Trường Yên cũ. Đây là khu vực đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Ninh Bình khi sở hữu hàng loạt tuyến đường huyết mạch chạy qua.

Các tuyến giao thông tiêu biểu đang vận hành bao gồm:

Quốc lộ 1A và Quốc lộ 38B, kết nối liên tỉnh và liên vùng.

Đường tỉnh 477C và Đường tỉnh 491.

Các trục đường nội thị và du lịch: Hoa Lư, Vạn Hạnh, Đinh Tiên Hoàng.

Phường Tây Hoa Lư trên bản đồ Google vệ tinh.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Việc mở rộng mạng lưới giao thông, đặc biệt là các tuyến đường bao quanh vùng di sản, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn nằm trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, người dân và các nhà đầu tư cần lưu ý rằng thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của tỉnh Ninh Bình.