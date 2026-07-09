Quy hoạch đường sẽ mở tại phường Tiên Sơn tỉnh Ninh Bình: Chi tiết tuyến Cao tốc 39 Phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình dự kiến mở mới tuyến Cao tốc 39 dài khoảng 5km, chạy ngang địa bàn phía nam và bắc qua sông Châu Giang theo quy hoạch đến năm 2050.

Phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông theo quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với vị trí chiến lược và quỹ đất dồi dào, việc mở thêm các tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế và kết nối vùng mạnh mẽ.

Tổng quan vị trí và hạ tầng phường Tiên Sơn

Phường Tiên Sơn nằm ở phía bắc tỉnh Ninh Bình, sở hữu tổng diện tích tự nhiên khoảng 23,96 km² với quy mô dân số đạt 27.062 người. Về vị trí địa lý, phường cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 42 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 55 km.

Hiện nay, phường nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, sở hữu hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện với các trục đường huyết mạch đi qua như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 37B và đường cao tốc Bắc – Nam. Đây là nền tảng quan trọng giúp địa phương thuận lợi trong việc giao thương và phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Chi tiết tuyến đường Cao tốc 39 dự kiến triển khai

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình, trong tương lai, phường Tiên Sơn sẽ có thêm một số tuyến đường mới. Đáng chú ý nhất là dự án đường Cao tốc 39.

Cụ thể, tuyến đường này được quy hoạch chạy ngang qua địa bàn phía nam của phường. Điểm nhấn của tuyến cao tốc này là một đầu sẽ bắc qua sông Châu Giang, tạo ra trục kết nối liên thông quan trọng. Tổng chiều dài của đoạn đường chạy qua phạm vi phường Tiên Sơn ước tính khoảng 5 km.

Phường Tiên Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Việc hình thành tuyến Cao tốc 39 không chỉ giảm tải cho các trục đường hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía nam của phường. Dựa trên sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, người dân và nhà đầu tư có thể xác định rõ lộ trình và các điểm giao cắt của tuyến đường này.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Tiên Sơn trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông).

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Tác động và lưu ý về quy hoạch

Sự xuất hiện của các tuyến đường mới theo quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản và cấu trúc dân cư tại phường Tiên Sơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần lưu ý:

Thông tin quy hoạch: Các tuyến đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch có thể thay đổi hoặc điều chỉnh tùy theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện.

Các tuyến đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch có thể thay đổi hoặc điều chỉnh tùy theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện. Xác minh pháp lý: Trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản liên quan đến khu vực có đường dự kiến mở, cần kiểm tra kỹ thông tin tại cơ quan quản lý tài nguyên môi trường hoặc quản lý đô thị địa phương.

Trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản liên quan đến khu vực có đường dự kiến mở, cần kiểm tra kỹ thông tin tại cơ quan quản lý tài nguyên môi trường hoặc quản lý đô thị địa phương. Tiến độ dự án: Thời gian triển khai thực tế phụ thuộc vào nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường sẽ mở được tổng hợp dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.