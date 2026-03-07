Quy hoạch đường trục động lực 2,1km tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình Phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình chuẩn bị triển khai tuyến đường trục động lực dài khoảng 2,1km gần khu vực đền Đức Ông theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đến năm 2030.

Phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông với các dự án đường mới theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. Đáng chú ý nhất là tuyến đường trục động lực dài hơn 2 km, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối liên vùng và phát triển kinh tế địa phương.

Chi tiết tuyến đường trục động lực mới tại phường Vị Khê

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một trong những điểm nhấn hạ tầng tại phường Vị Khê là tuyến đường trục động lực. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 2,1 km, chạy qua khu vực gần đền Đức Ông.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Vị Khê trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc hình thành trục động lực này không chỉ cải thiện khả năng lưu thông nội bộ mà còn tạo điều kiện cho việc mở rộng không gian đô thị của phường. Các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch cho thấy lộ trình tuyến đường được tính toán để tối ưu hóa quỹ đất và kết nối các khu dân cư hiện hữu.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Vị trí chiến lược và mạng lưới giao thông hiện hữu

Phường Vị Khê có tổng diện tích tự nhiên 25,27 km² với quy mô dân số đạt khoảng 36.210 người. Về vị trí địa lý, phường nằm về phía đông của tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 38 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 93 km.

Phường Vị Khê trên bản đồ Google vệ tinh.

Hiện nay, phường sở hữu mạng lưới giao thông khá hoàn thiện với các trục đường huyết mạch đi qua địa bàn bao gồm:

Quốc lộ 21A

Đường Lê Đức Thọ

Đường Nguyễn Trãi

Đường Võ Nguyên Giáp

Đường Lạc Long Quân

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Phương pháp tra cứu thông tin quy hoạch

Người dân và nhà đầu tư có thể xác định các tuyến đường sẽ mở tại phường Vị Khê thông qua bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030. Các thông tin này cung cấp cái nhìn tổng thể về định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật của địa phương trong dài hạn.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường sẽ mở mang tính chất quy hoạch định hướng và có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền. Người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại các cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản trong khu vực quy hoạch.